Gardasee-Umfrage 2021: Fast 80% planen fest mit Urlaub am größten italienischen See

Laut Umfrage blicken die Gardaseeurlauber optimistisch in die Saison 2021. Fast 80% planen fest mit einem Urlaub am größten italienischen See.

Der Gardasee ist eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Von Süddeutschland mit dem Auto in 4 Stunden zu erreichen, liegt das vielseitige Urlaubsgebiet mit mediterranem Klima für viele Deutsche deutliche näher als die heimische Nord- und Ostseeküste.

Seit Anfang 2020 beeinflusst nun die Coronapandemie das Reiseverhalten der Menschen. Welche Auswirkungen wird diese noch andauernde Krise auf den Gardaseeurlauber haben?

Fast 80% planen fest eine Reise an den Gardasee

Ein Blick auf die Reisepläne der Urlauber, dürfte die Hoteliers, Campingplätze, die zahlreichen Vermieter von Ferienwohnungen und Tourismusbetriebe am Gardasee zuversichtlich stimmen. Laut der aktuellen Umfrage des Reiseportals gardasee.de planen fast 80% der Befragten fest mit einer Reise an den See. Lediglich 2% schließen eine Reise an den Gardasee im Jahr 2021 aus.

Hohe Umfragebeteiligung

Mit fast 3 Mio. Besuchern im Jahr ist gardasee.de die wichtigste Informationsseite im deutschsprachigem Raum über diese beliebte Ferienregion. Jedes Jahr, vor Beginn der neuen Saison, ermittelt der Gardaseespezialist die aktuellen Trends zum Reiseverhalten. Etwa 3.000 Urlauber beteiligten sich im Dezember an der Umfrage. Ein Großteil der Befragten fährt regelmäßig an den Gardasee. 87% sind sog. Best Ager, also über 50 Jahre alt.

Auto beliebtestes Verkehrsmittel

Das eigene Verkehrsmittel bleibt die beliebteste Art der Anreise. Mehr Urlauber als sonst werden im Jahr 2021 das Auto nutzen – die Bahnanreise wird wieder attraktiver und sie ist beliebter als ein Flug oder die Reise mit dem Fernbus.

Familien als Selbstversorger – Paare im Hotel

Bei Familien ist der Trend weg vom Hotel und hin zur selbstversorgten Unterkunft, in der man von Abstandsregeln und der Aufsicht der Kinder weitgehend befreit Urlaub macht, hingegen deutlich nachzuverfolgen. Paare bevorzugen weiterhin den Urlaub im Hotel.

Gebucht wir im direkten Kontakt

Besonders wichtig wird 2021 die Buchung in direktem Kontakt mit der Unterkunft – per Email, Telefon oder über die Hotelwebsite. Nur so fühlen sich die Urlauber wirklich gut informiert über die geltenden Bestimmungen und die Sicherheitskonzepte in der jeweiligen Unterkunft und der näheren Umgebung. Aber auch die Solidarität mit den Betrieben vor Ort spielt bei der Buchung eine Rolle. So wie beim Einkauf im Hofladen ermöglicht nämlich die Direktbuchung in der Unterkunft, dass der ganze Buchungsbetrag tatsächlich vor Ort ankommt und nicht durch teure Buchungsprovisionen geschmälert wird.

Gardaseeurlauber bleiben ihrer Region treu

Die Coronakrise scheint bei den regelmäßigen Gardaseeurlaubern keine Auswirkungen auf den Urlaubsort am Gardasee zu haben. Diese bleiben ihrer Region und ihrem Ort am Gardasee treu. Das Ostufer des Gardasees, das zur Region Venetien gehört, steht 2021 ganz oben in der Gunst der Urlauber, gefolgt vom Westufer (Region Lombardei) und dem Trentino im Norden.

Alles in allem blicken die Gardaseeurlauber sehr optimistisch in die Saison 2021.

Über gardasee.de:

Mit 3 Millionen Nutzern ist gardasee.de Deutschlands größtes Reiseportal für den gesamten

Gardasee und somit die erste zentrale Anlaufstelle für alle drei Seeregionen: Trentino-Südtirol, Venetien und der Lombardei. Die Finanzierung erfolgt über Kooperationen und Werbeeinnahmen von insgesamt 700 Tourismuspartnern. Gründer ist Hubert Kiebler. Firmensitz ist München.

