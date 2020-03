Der Coronavirus ( COVID-19) hält uns fest in seinem Bann

Neuikeiten und Aktuelle Informationen zum Coronavirus ( COVID-19) von Hotel L’adresse Heusweiler im Saarland

Auch wir als Hotel bekommen die Kraft des Coronavirus (COVID-19) zu spüren und sind der hereinbrechenden Stornierungswelle ausgesetzt. Selbstverständlich nehmen wir Ihre Stornierung ernst und versuchen unser Bestes, für jeden eine gute Lösung zu finden. Für alle Gäste, die direkt (www.hotel-saarland.de) über unsere Homepage gebucht haben, können wir Entwarnung geben: Wir stornieren ihre Buchung kostenfrei. Die Gäste, die über Portale wie beispielsweise Booking.com, Expedia oder HRS gebucht haben, können auf dem jeweiligen Portal bis dato kostenfrei stornieren. Auch bei einem Hot Deal oder Non Refundable ist es uns möglich, die Buchung auf Grund der derzeitigen Situation zu annullieren. Hierfür benötigen wir allerdings ihre Mithilfe. Wenden Sie sich bei Fragen entweder telefonisch an den jeweiligen Anbieter oder kontaktieren Sie uns telefonisch oder per Mail.

Aktuell ist die Sachlage von unsere Seite so, dass wir unser Hotel L’adresse nicht wegen des Coronavirus schließen werden. Wir verfolgen befolgen alle empfohlenen Maßnahmen und achten auf die Strenge Einhaltung der Hygieneregeln – Letztere könne Sie auf den folgenden Seiten einsehen -, um den „Normalbetreib“ weitestgehend aufrecht zu erhalten.

Appell an Reisende

Noch einmal ein Appell an alle Gäste: Wir sind ein Hotel, das mit Menschen zu tun hat, die mit dem Bus, der Bahn oder dem Flieger anreisen. Jeder, der auf Reisen geht, sollte zum eigenen Wohle aber auch zum Schutz seiner Mitmenschen vor Antritt abwägen, welche Wichtigkeit die Reise hat und auf seinen eigenen Körper/Geist hören, ob er die Reise antreten soll/kann.

Beachten Sie bitte die Vorgabe der Bundesregierung, welche besagt, „dass Übernachtungsangebote im Inland nur zu notwenidgen und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden können.

Weiter gehts HIER

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hotel L’adresse

Herr Matthias Ziegler

Saarbrücker Straße 13

66265 Heusweiler

Deutschland

fon ..: 06806/9941295

web ..: http://www.ladresse-hotel.de

email : info@ladresse-hotel.de

Pressekontakt:

Hotel L’adresse

Herr Matthias Ziegler

Saarbrücker Straße 13

66265 Heusweiler

fon ..: 06806/9941295

web ..: http://www.ladresse-hotel.de

email : info@ladresse-hotel.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Optimaler Versicherungsschutz: Thomas Schafheitle aus Seelbach erstellt individuelle Versicherungskonzepte