Skoda Bestseller kommt nach Norddeutschland: Der vierte Octavia geht an den Start

Die Kath Gruppe präsentiert in Schleswig-Holstein und Hamburg den neuen Skoda Octavia. Neben einem futuristischen Design bietet der neue Octavia umfangreiche Ausstattungsmöglichkeiten.

Das meistverkaufte Modell des tschechischen Autobauers Skoda wurde vollständig überarbeitet. Neben einer zeitlos gestalteten Karosserie verfügt der Octavia über einen hohen Fahrkomfort, Informationssysteme der neuen Generation, zahlreiche Assistenzsysteme sowie ein Kofferraumvolumen, welches in dieser Fahrzeugklasse neue Maßstäbe setzt: „Der Octavia entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Multitalent. Nun ist er nicht nur bei Familien ein beliebtes Auto. Für Gewerbekunden ist dieses Skoda Modell ebenfalls mehr als attraktiv geworden. Mit seinen Ausstattungsoptionen, dem Fahrverhalten und vor allem einem geradezu unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis eine echte Alternative zu den Premiummarken“, so Johanna Bartels, Marketingverantwortliche der Kath-Gruppe.

Der Octavia ist wieder als Limousine und als Combi erhältlich. Das vollständig neu gestaltete Design – innen und außen – verleiht dem Fahrzeug einen exklusiven Charakter. Die Fahrgäste dürfen sich über mehr Beinfreiheit und einen größeren Kofferraum freuen. Dabei ändern sich die äußeren Masse des Octavia nur geringfügig. Zur umfangreichen Serienausstattung gehören unter anderem eine Klimaanlage, Radio oder hintergrundbeleuchtete USB-C-Anschlüsse zum Aufladen und übertragen von Daten.

In puncto Vernetzung ist der neue Octavia ebenfalls auf dem neuesten Stand der Technologie: Die teilweise optionalen Informationssysteme mit eingebauter SIM-Karte bieten unter anderem Funktionen wie Verkehrsnachrichten oder eine WLAN-Verbindung für das Smartphone der Mitreisenden.

Das Unternehmen wurde im Jahr 1848 durch Wilhelm Siegfried Kath in Sorgbrück als Huf- und Wagenschmiede ins Leben gerufen. Im Jahr 1934 folgte nicht nur der Wechsel zu den Automobilen sondern auch der Abschluss eines DKW-Händlervertrages.

In den weiteren Jahren kamen neue Standorte und neue Marken hinzu. Die Kath Gruppe verfügt im Norden Deutschlands aktuell über zehn Autohäuser in Rendsburg, Kiel, Hamburg, Flensburg, Husum, Preetz, Bordesholm, Heide, Kaltenkirchen sowie in Henstedt-Ulzburg. Rund 700 Mitarbeiter und Auszubildende beschäftigt die Kath Gruppe derzeit. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist der Verkauf der Marken Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra und Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Die Kath Gruppe ist ein Unternehmen der Emil Frey Gruppe Deutschland.

