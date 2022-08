5-Sterne SPA-Hotel Jagdhof im Stubaital, Österreich eröffnet 30 neue Zimmer und Suiten

Das renommierte 5-Sterne SPA-HOTEL Jagdhof in Neustift, Tirol, präsentiert pünktlich zum Sommer 2022 seinen neuen Look.

In dem Hotel, das zu den besten Wellness-Hotels Österreichs zählt, wurden die Jagdhof Suite, die brandneue Familiensuite Kessel, sowie rund 30 Doppel- und Einzelzimmer in verschiedenen Kategorien neugestaltet.

Geprägt und beeinflusst wurde das Design, das von „Archifaktur und Bouvier“ geplant und kreiert wurde, von der Atmosphäre und Natur der umliegenden Stubaier Alpen. Nachhaltige regionale Materialien wie Stein, Wolle und Altholz wurden zu einem harmonischen Konzept vereint, das die einladenden Naturmaterialien mit Grün- und Erdtönen und stylischen Lichtelementen verbindet. Die luftig-modernen Zimmer verbinden so das Beste aus der Region und erhalten bei aller Modernität bewusst in jeder Facette den Bezug zur Region und deren Naturschätzen. Dezent-luxuriöses Design trifft auf Natürlichkeit und Komfort.

Die Natur der Umgebung prägt das 1977 eröffnete Resort von jeher. Ein wichtiger Aspekt des neuen Designkonzept war es daher, den Gästen des 5-Sterne SPA-Hotels bereits in den Zimmern die Möglichkeit zu geben, die Kraft der Natur zu tanken. Ausreichend Raum zum Atmen und für die persönliche Freiheit waren genauso Schwerpunkte, wie der Faktor der Behaglichkeit. Allein rund 1000 Meter wertvolles Altholz aus Eiche sowie Zirbe wurde verbaut und bestimmt die Natürlichkeit und Ursprünglichkeit des neuen Konzeptes. Holz, als leicht recyclebare, natürliche Ressource spendet Wärme, Ruhe und speichert nachhaltig CO2 und erdet die Gäste inmitten der Berghöhen. Die energetische Kraft von Stein und Wasser spiegelt sich in den neu designten Badezimmern wider.

Für Komfort und Optik setzten die neuen Zimmer & Suiten größtenteils auf eine indirekte warme Beleuchtung, die in die Wandtäfern und Möbel integriert ist und die Räume zusätzlich größer wirken lässt. Die spezielle Decke sorgt als Akustikelement gleichzeitig für ein positives Raumklima.

In den neuen Zimmern sind die Böden komplett aus Eiche. Wand und Deckenfläche aus Terrastone in einem sandigen Farbton schaffen eine ruhige, natürliche Atmosphäre. Akzente in den Räumen setzen, neben den verwendeten Hölzern, die Kissen und Hocker in Grün- und Moostönen sowie die Verwendung von Accessoires aus Messing und Eisen. Eyecatcher und Spotlights im Lichtkonzept setzen die Leuchten und Lampen von Diesel by Lodes.

Kunstvolle Schmuckstücke, wie der modern interpretierte Hirsch, repräsentieren die Gastfreundschaft, Herzlichkeit und die Seele des SPA-Hotels Jagdhof. In der Ausstattung setzt das 5-Sterne SPA-Hotel auf luxuriöse Boxspring-Betten von Wohnphilosophie, die höchsten Komfort und ruhigen, erholsamen Schlaf versprechen. Zudem verfügt das Bett über ein diskretes Nachtlicht, welches sich bei Dunkelheit im Zimmer und beim Verlassen des Bettes automatisch einschaltet. Für die modernen schnörkellosen Akzente sorgen die exklusive Polsterung, die die Betten umrahmt.

In den neuen Badezimmern wird die natürliche Optik durch die großformatige Verwendung von italienischem Feinsteinzeug in Marmoroptik an Boden und Wänden getragen, während die Waschtische vollständig als Monolith gefertigt wurden. Die hochwertigen Hansa Public Armaturen schaffen zusammen mit den wasserfest furnierten Holzmöbeln, der Keramik von Catalano aus Italien und den Spiegeln und Lampen von Conform eine echte Ruheoase innerhalb der neuen Gästezimmer.

Zeitlose natürliche Modernität und regionale Wurzeln vereinen die neuen Zimmer & Suiten des SPA-Hotels Jagdhof mit ihren Elementen zu der perfekten Symbiose aus modernem Design, Komfort, Innovation und traditionellem Tiroler Stil, für die das Haus so bekannt ist.

Fotos neue Zimmer: https://www.picdrop.com/zierercom/V9fvHxEg4S

Fotos SPA-Hotel Jagdhof: https://www.picdrop.com/zierercom/UC9ymVqNTa

(honorarfrei für print, online & social media)

© SPA Hotel Jagdhof Stubaital

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SPA-Hotel Jagdhof

Herr Armin Pfurtscheller

Scheibe 44

6167 Neustift im Stubaital

Österreich

fon ..: +4352262666527

web ..: https://www.hotel-jagdhof.at/

email : mail@hotel-jagdhof.at

5-Sterne SPA-HOTEL Jagdhof*****

Das 5-Sterne SPA-HOTEL Jagdhof im Stubaital in Österreich bietet 70 Gästezimmer und Suiten (bis zu 115 m²) in traditionellem Tiroler Stil. Zu den Besonderheiten des an die Vereinigung „Relais & Châteaux“ angeschlossenen Hotels gehören der exquisite Weinkeller mit Raritäten aus der neuen und alten Welt, die Fondue-Gondel – das wohl kleinste Gourmet-Restaurant Tirols – sowie die haubengekrönte „Hubertusstube“, in der die Gäste internationale Küche mit den besten regionalen Produkten erwartet. Mit 3.000 m² bietet das SPA eine einmalige Bade-, Relax- und Saunawelt mit einem vielfältigen Anwendungsangebot an Wirkstoff- und Naturkosmetik. Das exklusive SPA-CHALET bietet ultimativen Luxus gepaart mit authentischem Design, absoluter Privatsphäre und einem atemberaubenden Gletscherblick. Das Ski- und Wandergebiet Stubaier Gletscher und der 5.000 m² große Naturgarten des Hotels laden zu unterschiedlichsten Sportaktivitäten in sagenhafter Naturkulisse ein. www.hotel-jagdhof.at

Pressekontakt:

ZiererCommunications

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: +498935612483

email : pr@zierercom.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sängerin Alla van Delft und Jazz-Musiker aus Rom veröffentlichen die Song-Legende „At Last“ als Single Tipps für eine erfolgreiche virtuelle Kommunikation.