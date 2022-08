Tipps für eine erfolgreiche virtuelle Kommunikation.

Viele Menschen schwören auf virtuelle Kommunikation, da sie einfach und bequem ist. Doch virtuelle Kommunikation hat auch ihre Tücken.

Wir zeigen dir die 5 wichtigsten Tipps für eine erfolgreiche virtuelle Kommunikation

1. Sei ehrlich

Ehrlichkeit ist die beste Politik, auch in der virtuellen Kommunikation. Sei offen und ehrlich zu deinen Gesprächspartnern und lasse sie wissen, was du denkst und fühlst. Auf diese Weise können sie dir vertrauen und du wirst auch ihr Vertrauen gewinnen. Wenn du versuchst, dich hinter einer Fassade zu verstecken oder etwas vorzutäuschen, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis die Wahrheit ans Licht kommt.

2. Sei aufmerksam

Kommunikation ist die Basis für jede Beziehung – auch für den Geschäftspartner oder Kunden. Die virtuelle Kommunikation nimmt dabei zwar eine ganz andere Form an, doch die Wirkung kann dieselbe sein wie bei einem realen Gespräch. Dafür ist es wichtig, dass man einige Tipps beherzigt.

Einer der wichtigsten Tipps ist Aufmerksamkeit. Sei aufmerksam, wenn dir dein Gesprächspartner etwas erzählt und hör ihm richtig zu. Gib ihm das Gefühl, dass du dich für ihn und seine Meinung interessierst. Achte auf seine Gestik und seine Mimik, diese verraten oft mehr als Worte.

Falls du dich unsicher fühlst, kannst du im Vorfeld des Gesprächs einen Blick auf die Webseite oder sozialen Medien deines Gesprächspartners werfen, um mehr über ihn in Erfahrung zu bringen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist Ehrlichkeit. Sei ehrlich zu deinem Gegenüber und versuche, aufrichtig Interesse an dem zu zeigen, was er sagt. Menschen spüren schnell, ob jemand Interesse an ihnen hat oder ob er nur höflich ist.

Neben Aufmerksamkeit und Ehrlichkeit ist Empathie ein weiterer wesentlicher Faktor in der Kommunikation – auch in der virtuellen Kommunikation. Versetze dich in die Lage deines Gesprächspartners und versuche zu verstehen, was er gerade empfindet oder welche Hintergründe seine Aussagen haben. Dies ist besonders wichtig, wenn es mal zu Missverständnissen kommt.

Generell gilt: Je besser du dich in deinen Gesprächspartner hineinversetzen kannst, desto besser wird auch die Kommunikation verlaufen – auch wenn sie virtuell stattfindet!

3. Achte auf Deine Körpersprache

Wenn du nicht face-to-face mit jemandem kommunizierst, ist es wichtig, dass du auf deine Körpersprache achtest. Auch wenn der andere Person nicht sehen kann, wie du dich verhältst, so kann sie doch hören, ob du Interesse an dem Gespräch hast oder nicht. Achte also darauf, dass du aufmerksam und interessiert klingst. Stelle Fragen und lasse den anderen ausreden. So wird die virtuelle Kommunikation erfolgreich und ihr könnt euch besser verstehen.

4. Vermeide es, die Aufmerksamkeit zu teilen

In einer face-to-face Kommunikation hast du die volle Aufmerksamkeit des Gegenübers. Das ist bei einer virtuellen Kommunikation nicht immer der Fall. Wenn du also wirklich die Aufmerksamkeit des anderen haben willst, dann vermeide es, die Aufmerksamkeit zu teilen. Das bedeutet: Keine Tabs neben dem Videochat oder am Telefon geöffnet haben. Schalte auch alle Geräusche ab, die dich ablenken könnten. So kannst du sichergehen, dass du wirklich 100% bei der Sache bist und die volle Aufmerksamkeit des anderen hast.

5. Bleib ruhig

Auch wenn es schwerfällt, gerade in stressigen oder emotional aufgeladenen Situationen die Ruhe zu bewahren, ist es doch einer der wichtigsten Tipps für eine erfolgreiche virtuelle Kommunikation. Denn wenn man sich selbst nicht im Griff hat, wirkt man auch auf andere nicht souverän und kompetent – ganz egal, ob man das nun möchte oder nicht. Also: Atme tief durch und bevor du etwas sagst oder tust, denk erst einmal eine Sekunde lang nach. So vermeidest du Fehler und kannst dich auch besser auf das Wesentliche konzentrieren.

Tipps für eine erfolgreiche virtuelle Kommunikation.

– Führen in der digitalen Welt –

Wie bereite ich mich als Führungskraft auf den digitalen Wandel vor? – In dem Seminar Führen in der digitalen Welt erhälst Du die notwendigen Kompetenzen, um Dein Team auch in Zeiten großer Veränderungen erfolgreich zu führen. Du lernst, wie Du Dein Team motivierst und zu einem echten High-Performance-Team entwickelst.

Außerdem erfährst Du, welche spezifischen Führungsstile in der digitalen Welt besonders erfolgreich sind. Durch das Seminar „Führen in der digitalen Welt“ bist Du bestens gerüstet, um Dein Team auch in Zukunft erfolgreich zu führen. Mit S+P zur erfolgreichen Führungskraft!

Seminar E02

Führen in der digitlen Welt

Geschäftsführer, Vorstände, Führungskräfte und Prokuristen

Team-, Gruppen- und Projektleiter

Programm zum Seminar: Führen in der digitalen Welt

Wie du dein Team in eine neue Ära führst

Führen im 21. Jahrhundert – die neuen Herausforderungen für Führungskräfte

Rollenkonflikte – Erwartungen an die Führungskraft

Wie du deinen Führungsstil für die Hybrid-Ära entwickelst

Mitarbeiter einbeziehen und an den Unternehmenszielen beteiligen

Mit den richtigen Methoden erfolgreich sein

Mit der VeSiEr-Methode Kompetenzen entwickeln

Keeper-Test: So baust Du ein Spitzenteam auf

Feedback als Werkzeug der Führung

Das Unternehmen verändern – Aufbau einer Innovationskultur

Besonderes Augenmerk: Ängste, Widerstände? Akzeptanz!

Wie kommuniziere ich schwierige Themen und Kritik

Führen in der digitalen Welt

Objectives und Key Results für mehr Fokus im Unternehmen

Golden Circle Why + How + What

Company OKRs + Team OKRs + Persönliche OKRs

Was ändert sich mit OKR?

Neue Rolle als Führungskraft im OKR-Prozess

Wöchentliches OKR-Review im Jahresgespräch

Quartals-Review statt jährliche Beurteilungsgespräche

Weitere Seminare zum Thema „Führung und Teams“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Achim

Feringastr. 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

S+P Seminare + Seminaranbieter + 200 Seminarthemen + 2.500 Seminar-Termine + Seminare + Online Schulungen + E-Learnings

S&P Unternehmerforum GmbH ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen.

Die S+P Idee: Mit S+P Seminaren Lösungen ohne Umwege umsetzen und Chancen sichern. Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Ihr Unternehmen schaffen.

Mit Seminare + Online Schulungen + Inhouse Schulungen + Business Coachings + E-Learnings ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern besonders wirkungsvolle Seminare. Mit der S+P Tool Box kann direkt ein gemeinsamer Umsetzungs-Fahrplan für die Praxis entwickelt werden.

ProvenExpert: S+P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sterne bewertet.

Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastr. 12A

85774 Unterföhring bei München

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100

web ..: https://sp-unternehmerforum.de/

email : service@sp-unternehmerforum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

5-Sterne SPA-Hotel Jagdhof im Stubaital, Österreich eröffnet 30 neue Zimmer und Suiten