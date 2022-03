50 Jahre mobile Raumlösungen weltweit – Firmenjubiläum für ELA Container

Die Firma ELA Container aus Haren (Ems) blickt in diesem Jahr auf eine 50-jährige Unternehmensgeschichte zurück.

Was 1972 mit einer guten Idee begann, hat sich bis heute zu einem erfolgreichen Familienunternehmen mit über 1.100 Mitarbeitern und 21 Standorten weltweit entwickelt. Unter dem Motto „Macher mit Kopf, Hand und Herz seit 1972“ feiert ELA in diesem Jahr das 50-jährige Jubiläum und gibt einen besonderen Einblick in seine Erfolgsgeschichte und die Menschen hinter dem Unternehmen.

Eine Idee mit Weitblick

In den letzten 50 Jahren ist viel passiert beim emsländischen Familienunternehmen ELA Container. Mit der Idee, gebrauchte Seecontainer als einbruchsichere Lager- und Gerätecontainer für Baustellen einzusetzen, gründete das Ehepaar Elisabeth und Bernhard Albers am 25. August 1972 das Unternehmen in Haren (Ems). Bernhard Albers wusste aus eigener Erfahrung, dass Bauunternehmer händeringend nach einer praktischen Lösung suchten, um ihr Material auf den Baustellen besser absichern zu können. Er erwarb die ersten gebrauchten Seecontainer in Rotterdam, Antwerpen und Hamburg und bereitete sie für den Einsatz auf der Baustelle mittels Drahtbürste, Handflex und Farbrolle auf. So machten sich die ersten sicheren und stabilen Baucontainer schnell auf den Weg zu Baustellen in ganz Deutschland. Diese praktische Lösung sprach sich schnell herum und so stiegen mit der Nachfrage auch die Ansprüche an mobile Containerraumlösungen.

Aufstieg der ELA Raumcontainer

Der Markenname ELA steht zum einen für Elisabeth Albers und zum anderen für die Wurzeln des Unternehmens im Emsland. Schnell wurde ELA jedoch über die emsländischen Grenzen hinaus bekannt. Die Container wurden schon bald in ganz Deutschland als Büro-, Wohn-, Aufenthalts- und Sanitärcontainer genutzt und die Seecontainer durch vollverzinkte und gedämmte Mobilraumcontainer mit Elektroinstallation und Heizung ersetzt. Die steigende Nachfrage erhöhte auch den Platzbedarf und somit kaufte der Unternehmer 1977 ein ca. 6.000 Quadratmeter großes Gelände im Industriegebiet „Mühlenberg“ in Haren, auf welches er ein Bürogebäude und eine 600 Quadratmeter große Halle bauen ließ. Die bundesweite Logistik der noch jungen Firma wurde durch eine hauseigene Spedition und Lkw mit Ladekranen gesichert. Heute gehören zur Unternehmensflotte bereits 100 Spezial-Lkw, mit denen die mobilen ELA Container an jeden Ort transportiert und direkt aufgestellt werden können. Die Präsentation der ELA Container auf der Hannover Messe 1979, die ELA bis 1993 jedes Jahr besuchte, machte sie zum Verkaufsschlager und auch die ersten Spezialcontainer, Individualkonstruktionen für Fahrgeschäfte, Imbisscontainer und Pförtnergebäude, wurden konstruiert und verkauft. Auf vielfachen Kundenwunsch bot ELA ab 1979 auch die Vermietung der Container für den temporären Einsatz an – das heutige Kerngeschäft des Unternehmens. Heute sind ELA Container mobile Wohlfühlräume, die in allen Branchen genutzt und für jeden Einsatzzweck eingerichtet werden. Sie finden schon lange nicht mehr nur Anwendung in der Baubranche und Industrie, sondern auch als hochwertige Kindergarten- oder Schulklassenräume, Büros, Wohnunterkünfte, Arztpraxen und aktuell auch als Test- oder Impfstationen. Der ELA Mietpark umfasst derzeit 50.000 Container, die weltweit ausgeliefert werden.

Ruderübergabe und Expansionskurs

Im Jahr 2005 übergab Firmengründer Bernhard Albers das Ruder und damit die Geschäftsführung schließlich an die nächste Generation der Albers-Familie. Er begleitete die Expansionsstrategie des Unternehmens jedoch als wichtigster Berater weiter. Seither wird die ELA Container GmbH von den Geschwistern Tim Albers, Liesel Albers-Bentlage und Günter Albers geleitet. Bernhard Albers` Pioniergeist und unternehmerisches Können prägen ELA bis heute und brachten ihm hohe Wertschätzung und dem Unternehmen große Erfolge ein.

Der Expansionskurs des Familienunternehmens wird seither durch die Erschließung weiterer Standorte vorangetrieben. Das deutschlandweite Vertriebsnetz sichern die Standorte in Frankenberg bei Chemnitz, Billigheim bei Heilbronn, Groß Ippener bei Bremen, Tönisvorst bei Krefeld und Moosburg bei München. International zählt die ELA Gruppe bis heute insgesamt 21 Standorte in Österreich, Belgien, Tschechien, Frankreich, Litauen, den Niederlanden, Russland, Dänemark, Polen und Großbritannien. Auch in der Schweiz kommen ELA Container zum Einsatz.

Großprojekte und Einstieg in weitere Märkte

Zu den Meilensteinen der Unternehmensgeschichte zählen auch viele nationale und internationale Großprojekte. Eine Anlage aus 435 drei Meter breiten Containern für einen großen deutschen Automobilhersteller, ein transportabler Unterkunftskomplex aus 1.250 Containern in den Niederlanden oder eine siebenstöckige Mannschaftsunterkunft für 197 Seeleute am Golf von Mexiko sind in den vergangenen Jahren entstanden. Letztere bildete den Startschuss für den späteren Einstieg in den Offshore-Markt mit der 2014 gegründeten ELA Offshore GmbH. Für den Verkauf von gebrauchten Containern wurde im Jahr 2000 das Gebraucht-Container-Center in Haren am Eurohafen eröffnet. Seit 2018 wird der Verkauf neuer Container von der ELA Sales GmbH übernommen.

Ein weiteres Tochterunternehmen, die ELA Container Engineering GmbH, entstand Anfang 2021 für die Konstruktion und Fertigung von Container-Sonderprojekten wie zum Beispiel dem mobilen Einkaufscontainer „LateBird“.

Kunden und Mitarbeiter im Fokus

Vor 50 Jahren legte Bernhard Albers den Grundstein für das Familienunternehmen. Seine Werte für ein familiäres Miteinander prägen noch heute die Unternehmenskultur, die von allen Mitarbeitern als „Moin-Kultur“ gelebt wird. Das „Moin“ wird als Gruß nicht nur im Unternehmen und mit Kunden gelebt, sondern unter anderem auch auf den Lkw-Containerplanen wortwörtlich durch die gesamte Bundesrepublik transportiert. Für Geschäftsführer Tim Albers ist das Menschliche bei allem Fortschritt schon immer ein wichtiger Teil von ELA gewesen: „In 50 Jahren hat sich eine ganze Menge verändert. Der Einstieg in internationale Märkte und steigende Anforderungen an unsere Produkte stellen uns immer wieder vor neue Herausforderungen. Doch eines ist über die Jahre geblieben: Wir bei ELA schätzen ein familiäres Miteinander und den persönlichen Kontakt zu unseren Kunden. Bei allem, was wir tun, steht der Mensch im Mittelpunkt. So hat es uns unser Vater bereits vorgelebt, und wir tragen diese Werte in unserer Unternehmenskultur weiter“, betont Albers.

Dass ELA zur Erreichung seiner Unternehmensziele auf ein starkes Team setzt, wird vor allem durch das dynamische Personalwachstum der letzten Jahre deutlich. So überschritt die ELA Gruppe in 2021 die 1.000-Mitarbeiter-Marke und konnte damit die Zahl aller ELA Fachkräfte innerhalb der letzten fünf Jahre verdoppeln.

Macher mit Kopf, Hand und Herz

Im Rahmen der Jubiläumskampagne „Macher mit Kopf, Hand & Herz seit 1972“ setzt ELA seine Mitarbeiter nun ins Rampenlicht. „Um zukunftsfähig zu bleiben, setzen wir auf weitere Investitionen und auf ein starkes Team, mit dem wir uns weiterhin so erfolgreich entwickeln können“, erklärt Liesel Albers-Bentlage. „Deswegen freut es mich sehr, dass zu unserem 50-jährigen Firmenjubiläum die Menschen bei ELA im Fokus stehen. Sie sind Teil unserer Erfolgsgeschichte und geben in kurzen Videoporträts einen Einblick in ihre Arbeit und ihre Persönlichkeit.“ Auf der Jubiläumswebsite 50years.container.de werden bis zum Gründungstag der Firma am 25.08. jeden Monat neue Clips verschiedener ELA Mitarbeiter veröffentlicht, die in ihrem beruflichen und privaten Alltag mit der Kamera begleitet wurden. Als Erkennungszeichen für das Jubiläumsjahr wird das ELA Container-Logo das gesamte Jahr 2022 über mit einem goldenen „50 years“-Zusatz präsentiert.

Die Zukunft im Blick

Für die ELA Geschäftsleitung ist das Jubiläum ein besonderer Anlass, um den aktuellen Status des Unternehmens zu reflektieren und die Ziele für die nächsten Jahre zu fokussieren. Laut Günter Albers möchte das Unternehmen an seine Erfolgsgeschichte anknüpfen und weiterhin auf Wachstum setzen. „ELA hat sich von einem kleinen Betrieb mit einer praktischen Idee zu einem weltweit agierenden Industrieunternehmen entwickelt. Das kommt nicht von ungefähr. Wir stellen jedes Jahr aufs Neue die Weichen für ein gesundes Unternehmenswachstum und die Weiterentwicklung unserer Standorte“, erklärt Albers und betont: „Wir möchten in Zukunft sowohl in Deutschland weitere Standorte eröffnen als auch jedes Jahr in einem neuen Land einen Standort etablieren.“ Dabei entwickelt sich das Unternehmen laut Günter Albers auch im Hintergrund stetig weiter: „Mit unserem qualifizierten Team machen wir uns unter anderem digitale Lösungen zu Nutze, um unsere Prozesse und Services auszubauen und weiter zu verbessern.“ Mit weiteren Investitionen in Innovation, Qualität und Unternehmensentwicklung blickt die Firma ELA Container einer erfolgreichen Fortsetzung ihrer Unternehmensgeschichte entgegen.

Der emsländische Familienbetrieb ELA hat seit 1972 den Mietservice und auch die Technik der Raumsysteme ständig weiterentwickelt. Mit über 50.000 transportablen Einheiten ist ELA Container der Spezialist, wenn es um mobile Räumlösungen in Containerbauweise geht. Ein eigener Fuhrpark von 100 Speziallastkraftwagen mit Ladekran gewährleistet einen sicheren Transport und eine fachgerechte Montage. ELA ist mit 21 Standorten und über 1.100 Mitarbeitern, darunter 40 mobile Fachberater, weltweit vertreten und stellt somit eine kurzfristige und schnelle Lieferung an jeden Ort sicher. Den jeweiligen ELA Ansprechpartner findet man auf der Website www.container.de.

