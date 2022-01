ELA Raumlösungen ersetzen in Banzkow übergangsweise Lehr- und Lernräume

Viele Schulen in Deutschland müssen dringend saniert werden – dazu reichen die Ferienzeiten oftmals nicht aus. ELA hat Raumlösungen entwickelt, die optimale Lern- und Lehrbdingungen schaffen.

Eine solche Schule aus ELA Containern entstand kürzlich auch in Mecklenburg-Vorpommern in der Gemeinde Bankzow. Hier wird derzeit die Regionale Schule Banzkow umgebaut.

„Eine solch umfassende Baumaßnahme wie im Fall der Regionalschule Banzkow ist im laufenden Schulbetrieb nicht umsetzbar“, erklärt Bürgermeister Ralf Michalski. Rund fünf Millionen Euro an Förder- und Eigenmitteln der Gemeinde fließen in das Großprojekt. „Um den Unterricht aufrecht zu erhalten, haben wir uns gemeinsam mit dem leitenden Ingenieurbüro für eine Interimsschule aus ELA Containern entschieden“, so Michalski.

Die zweitstöckige Schulcontainer-Anlage in direkter Nähe zum Schulgebäude bietet 1.500 Quadratmeter Platz für 14 Klassenzimmer, Fachräume, Sanitärbereiche sowie Büros für Lehrkräfte und Personal. „In diesem Fall wurde nicht nur ein Klassenzimmer, sondern eine komplette Schule in eine Containeranlage verlegt“, erzählt ELA Projektmanager Tino Frank. Zunächst musste dazu eine geeignete Fläche gefunden werden, auf der die insgesamt 86 ELA Raummodule sicher platziert werden konnten. Dazu kamen mobile Betonfundamente zum Einsatz.

Die zwei Stockwerke der Schule sind über innen- und außenliegende Treppen erreichbar. ELA Flurmodule verbinden die einzelnen Räume miteinander. „Insbesondere bei Schulen gibt es hohe Anforderungen an Aufenthaltsqualität, Raumklima und Sicherheit“, erklärt Frank. „Wir haben unsere Containerräume dahingehend optimiert und statten die Anlagen standardmäßig mit moderner Beleuchtung, Split-Klimageräten zum Heizen und Kühlen, großen Dreh-Kipp-Fenstern sowie umfangreichen Sicherheitseinrichtungen aus.“ Auch Mobiliar wie Tafeln, Lehrerpulte, Tische, Stühle, Garderoben oder Teeküchen sind auf Wunsch Teil des Lieferumfangs für ELA Interimsschulen.

„Wir freuen uns auf das neue Schulgebäude und sind froh in der Zwischenzeit in den hochwertigen Modulräumen von ELA unterrichten zu können“, erklärt Schulleiterin Carola Silbernagel-Dübel. „Raumklima und Akustik sind einwandfrei, die übersichtliche Raumaufteilung mit kurzen Wegen entspricht genau unseren Anforderungen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELA Container GmbH

Herr Michael Schmidt

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

Deutschland

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : marketing@container.de

Der norddeutsche Familienbetrieb ELA Container hat seit 1972 den Mietservice und auch die Technik der Raumsysteme ständig weiterentwickelt. Mit über 50.000 transportablen Einheiten ist ELA der Spezialist, wenn es um mobile Räumlösungen in Containerbauweise geht. Ein eigener Fuhrpark von 100 Spezial-Lkw mit Ladekran gewährleistet einen sicheren Transport und eine fachgerechte Montage. ELA ist mit 18 Standorten und über 1.100 Mitarbeitern, darunter 40 mobile Fachberater, weltweit vertreten und stellt somit eine kurzfristige und schnelle Lieferung an jeden Ort sicher. Den jeweiligen ELA Ansprechpartner findet man unter www.container.de.

Pressekontakt:

ELA Container GmbH

Herr Michael Schmidt

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : marketing@container.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

EucoLight-Studie Technisches Verfahren zur automatischen Erkennung von Lampentypen in Recyclingströmen