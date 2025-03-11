55 North Mining kündigt neues Bohrprogramm 2026 an – Winterbohrungen könnten je nach Wetterlage bereits Ende 2025 beginnen

Toronto, Ontario – 15. Oktober 2025 / IRW-Press / 55 North Mining Inc. (CSE: FFF) (FWB: 6YF) (55 North oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zu seinem geplanten Bohrprogramm 2026 zu veröffentlichen, das bereits Ende 2025 eingeleitet werden könnte, sofern die Wetterlage eine sichere und effiziente Durchführung der Winterbohrungen zulässt.

Das bevorstehende Programm wird sich auf Stepout-Bohrungen südlich der bereits vom Unternehmen bearbeiteten Zonen konzentrieren. Das Unternehmen plant zunächst die Bohrung von acht Fences mit jeweils zwei Bohrlöchern im Abstand von etwa 120 Metern, um die Ausdehnung der bekannten Mineralisierung zu erweitern und nach möglichen Ausläufern entlang des Streichens zu suchen.

Im Rahmen der Bohrarbeiten werden pro Monat voraussichtlich sechs bis acht Bohrlöcher niedergebracht, der Winterbetrieb soll dann bis Ende März 2026 abgeschlossen sein. Das Unternehmen schätzt die Bohrkosten samt Mobilisierung, Aufsicht, Probenanalysen und Logistik insgesamt auf rund 250 $ pro Meter.

Mit diesem Programm haben wir uns zum Ziel gesetzt, systematisch neues Gelände unmittelbar südlich unserer aktuellen Zonen zu erkunden. Damit wollen wir bessere Einblicke in das Mineralisierungssystem gewinnen und eine Orientierungshilfe für die zukünftigen Erschließungsaktivitäten erarbeiten, so Bruce Reid, CEO von 55North Mining. Sollten die winterlichen Verhältnisse frühzeitig einsetzen, sind wir gerüstet, um noch vor Jahresende mit den Bohrungen zu beginnen und möglichst effizient und dynamisch ins Jahr 2026 zu starten.

Sobald das Programm näher rückt, wird das Unternehmen nähere Einzelheiten zu den spezifischen Zielen, zu den Auftragnehmern und zum zeitlichen Ablauf bekannt geben.

Über 55 North Mining Inc.

55 North Mining Inc. ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich dem Ausbau seines hochgradigen Goldprojekts Last Hope in der kanadischen Provinz Manitoba widmet.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Bruce Reid

Chief Executive Officer

55 North Mining Inc.

Tel.: 647-500-4495

bruce@mine2capital.ca

Vance Loeber

Corporate Development

Tel.: 778-999-3530

cvl@tydewell.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung von 55 North enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder Entwicklungen in der Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

55 North Mining Inc

Helga Fairhurst

1800 – 372 Bay Street

M5H 2W9 Toronto, Ontario

Kanada

email : helga@grovecorp.ca

Pressekontakt:

55 North Mining Inc

Helga Fairhurst

1800 – 372 Bay Street

M5H 2W9 Toronto, Ontario

email : helga@grovecorp.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neue Schnittstelle verbindet Microsoft Access mit DATEV-LODAS Neue Adventskalenderdosen von ADV PAX