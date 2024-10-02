  • 55 North Mining kündigt Aufnahme der LiDAR-Vermessung und Winterbohrungen auf dem Goldprojekt Last Hope an

    Toronto, Ontario – 20. Oktober 2025 / IRW-Press / 55 North Mining Inc. (CSE:FFF) (FWB:6YF) (55 North oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine eingehende LiDAR-Vermessung über dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Last Hope in Manitoba eingeleitet hat.

    Die LiDAR-Flugvermessung (Messung der Lichtlaufzeit) begann am 16. Oktober 2025 und wird hochauflösende topografische Daten für das gesamte Projektgelände liefern. Anhand dieser Daten wird das Unternehmen geologische Interpretationen verfeinern, die Ermittlung von Bohrzielen optimieren und die Zugangs- und Logistikplanung für den kommenden Winter unterstützen. Bei der LiDAR-Technologie kommt gepulste Laserstrahlung – ausgehend von Flugzeugen, Drohnen oder bodengestützten Systemen – zum Einsatz, um genaue 3D-Darstellungen des Terrains und der Oberflächenmerkmale zu erfassen. In Kombination mit bestehenden geologischen und geophysikalischen Datensätzen ermöglichen diese Informationen eine sehr genaue Planung von Bohrstandorten und ein besseres Verständnis der strukturellen Kontrollen der Mineralisierung.

    Das Unternehmen beabsichtigt, zunächst 8 Bohrlinien mit jeweils 2 Bohrlöchern pro Bohrlinie im Abstand von je 120 Metern zu bohren, um die Ausdehnung der bekannten Mineralisierung zu erweitern und nach möglichen Ausläufern entlang des Streichens zu suchen. Im Rahmen der Bohrarbeiten werden pro Monat voraussichtlich 6 bis 8 Bohrlöcher niedergebracht, und die erste Phase des Winterbetriebs soll bis Ende März 2026 abgeschlossen sein. Das Unternehmen schätzt die Bohrkosten samt Mobilisierung, Aufsicht, Probenanalyse und Logistikkosten insgesamt auf rund 250 $ pro Meter.

    Bruce Reid, CEO von 55 North Mining, sagt dazu: Das LiDAR-Programm ist ein wichtiger Schritt, denn es schafft die Grundlage für die Durchführung einer effizienten und gezielten Bohrkampagne im Winter. Anhand der verbesserten topografischen Detailinformationen werden wir subtile geologische Merkmale identifizieren können, die möglicherweise als Kontrolle der Goldmineralisierung fungieren. Unser Schwerpunkt gilt in diesem Winter der Erweiterung der bekannten Zonen und des weiteren Ausbaus des Systems Last Hope durch einen disziplinierten, datenorientierten Ansatz.

    Über 55 North Mining Inc.

    55 North Mining Inc. ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich dem Ausbau seines hochgradigen Goldprojekts Last Hope in der kanadischen Provinz Manitoba widmet.

    VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

    Diese Pressemitteilung von 55 North enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder Entwicklungen in der Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen.

    Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

