55 North Mining erhält Bohrgenehmigungen für das Goldprojekt Last Hope und gibt die Gewährung von Aktienoptionen bekannt

Toronto, Ontario – 14. November 2025 / IRW-Press / 55 North Mining Inc. (CSE: FFF) (FWB: 6YF) (55 North oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Provinz Manitoba die formelle Bohrgenehmigung für sein Goldprojekt Last Hope in der Nähe des Wasekwan Lake in der Region Lynn Lake erhalten hat.

Diese Genehmigungen ermöglichen es 55 North, mit der Mobilisierung für sein bevorstehendes Winterbohrprogramm 2025-2026 fortzufahren, das auf die Erweiterung des hochgradigen mineralisierten Systems bei Last Hope in Fall- und Streichrichtung abzielt.

Mit dem Erhalt der Bohrgenehmigungen liegen wir weiterhin auf Kurs, um unser Winterprogramm 2025-2026 bei Last Hope voranzutreiben, sagte Bruce Reid, CEO von 55 North Mining. Mit der nun vorliegenden Genehmigung sind wir bereit, schnell zu mobilisieren, mit den Bohrungen zu beginnen, sobald die Bedingungen dies zulassen, und das hochgradige System weiter auszudehnen, um für 2026 an Schwung zu gewinnen.

Gewährung von Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass sein Board of Directors die Ausgabe von 1.650.000 Incentive-Aktienoptionen an Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter und Berater (die Optionen) genehmigt hat.

Jede Option kann zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,50 $ pro Aktie ausgeübt werden und bleibt ab dem Datum der Gewährung fünf (5) Jahre lang gültig. Die Optionen unterliegen den Bestimmungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (CSE).

Über 55 North Mining Inc.

55 North Mining Inc. ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich dem Ausbau seines hochgradigen Goldprojekts Last Hope in der kanadischen Provinz Manitoba widmet.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Bruce Reid

Chief Executive Officer

55 North Mining Inc.

Tel: 647-500-4495

bruce@mine2capital.ca

Vance Loeber

Corporate Development

Tel: 778-999-3530

cvl@tydewell.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung von 55 North enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder Entwicklungen in der Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

55 North Mining Inc

Helga Fairhurst

1800 – 372 Bay Street

M5H 2W9 Toronto, Ontario

Kanada

email : helga@grovecorp.ca

Pressekontakt:

55 North Mining Inc

Helga Fairhurst

1800 – 372 Bay Street

M5H 2W9 Toronto, Ontario

email : helga@grovecorp.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vanguard Mining erhält MADES-Genehmigung für Schürfgrabungen auf Uranprojekt Yuty Prometeo neben Lagerstätte Yuty von UEC