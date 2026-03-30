5FSoftware erweitert Login-Seite um dynamischen Slider im Corporate Design

5F macht die Login-Seite zur markengerechten Kommunikationsfläche: Kanzleien und Unternehmen können Inhalte im eigenen Corporate Design präsentieren und Hinweise direkt beim Einstieg platzieren.

Regensburg, 30.03.2026 – 5F erweitert die Login-Seite seiner Plattform um einen dynamischen Slider. Damit können Kanzleien und Unternehmen den Anmeldebereich im eigenen Corporate Design gestalten und zugleich für aktuelle Hinweise, Dienstleistungen oder zeitlich begrenzte Informationen nutzen. Die Login-Seite wird so vom reinen Zugangspunkt zu einer zusätzlichen Kommunikationsfläche für Mandanten, Kunden und Mitarbeitende.

Einheitlicher Auftritt bereits beim Login

Mit dem 5F Login-Slider lässt sich der Anmeldebereich visuell an den Auftritt der jeweiligen Kanzlei oder des Unternehmens anpassen. Farben, Bildsprache und Gestaltung können so auf das bestehende Corporate Design abgestimmt werden. Dadurch entsteht ein konsistenter Gesamteindruck, und die Plattform lässt sich unmittelbar der jeweiligen Organisation zuordnen.

Gerade für Kanzleien und Unternehmen ist dies ein praktischer Vorteil: Der Login-Bereich wirkt professionell, fügt sich in den bestehenden Markenauftritt ein und bleibt zugleich in seiner Funktion klar und übersichtlich.

Hinweise und Leistungen direkt sichtbar platzieren

Über den integrierten Slider können wechselnde Inhalte unmittelbar auf der Login-Seite angezeigt werden. Dazu zählen etwa aktuelle Hinweise, Informationen zu Dienstleistungen oder saisonale Inhalte. Damit entsteht eine zusätzliche Möglichkeit, relevante Informationen dort sichtbar zu machen, wo Nutzer regelmäßig vorbeikommen.

Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn neue Services vorgestellt, organisatorische Hinweise veröffentlicht oder Inhalte gezielt für einen bestimmten Zeitraum eingeblendet werden sollen.

Mehr Gestaltungsspielraum für die Login-Seite

Im Rahmen der Custom-Lizenz erweitert der 5F Login-Slider die gestalterischen Möglichkeiten der Login-Seite. Individuelle Slideshows können eingebunden werden, zudem stehen derzeit zwei Themes zur Auswahl. So entsteht mehr Spielraum für einen eigenständigen Plattformauftritt, der sich unkompliziert in die bestehende Gestaltung einfügt.

* Der 5F Login-Slider ist aktuell für kurze Zeit auch für die Team-Lizenz erhältlich.

Funktionaler Zugang mit zusätzlichem Mehrwert

Mit der Erweiterung verbindet 5F die gestalterische Anpassung des Login-Bereichs mit einer zusätzlichen Möglichkeit zur Informationsvermittlung. Die Login-Seite unterstützt damit nicht nur den Markenauftritt, sondern schafft zugleich einen sichtbaren Platz für aktuelle Inhalte innerhalb des bestehenden Plattformkontexts.

Weitere Informationen unter: www.5fsoftware.de

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Über die 5FSoftware GmbH

Mit ihrer 5F-Plattform ermöglicht die 5FSoftware GmbH aus Regensburg effiziente und übersichtliche Arbeits- und Kommunikationsprozesse für Kanzleien und Unternehmen. Neben der strukturierten Zusammenarbeit mit externen Kontakten, wie z.B. Mandanten, Kunden und Lieferanten, umfasst 5F auch die Abbildung unternehmensinterner Abläufe. 5F kommt als zentraler Kommunikationskanal in verschiedenen Bereichen mit ähnlichen Anforderungen zum Einsatz, wie in der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung oder Unternehmensberatung.

Als integrierte Kommunikationslösung fügt sich 5F nahtlos in bestehende Softwarelandschaften ein und ermöglicht durch Anbindung an Dokumentenmanagementsysteme (DMS) und weitere Tools eine zentrale Steuerung aller Arbeitsprozesse. Flexible Schnittstellen und sichere Authentifizierungsprozesse gewährleisten den ständigen Zugriff auf alle wichtigen Informationen und fördern so Produktivität und Datenqualität. Kunden werden dabei unterstützt, 5F optimal in ihre Softwareumgebung zu integrieren, um das volle Potenzial ihrer IT-Infrastruktur auszuschöpfen.

Weitere Informationen unter: www.5fsoftware.de

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