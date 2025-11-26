-
5FSoftware jetzt in fünf Sprachen verfügbar: Französisch, Spanisch und Tschechisch neu mit dabei!
5FSoftware erweitert seine Plattform um Französisch, Spanisch und Tschechisch – für noch mehr Zugänglichkeit und internationale Nutzung.
Regensburg, 26.11.2025 – Gute Neuigkeiten für alle internationalen Nutzerinnen und Nutzer von 5FSoftware: Unsere 5F-Plattform gibt es ab sofort nicht nur auf Deutsch und Englisch, sondern auch in Französisch, Spanisch und Tschechisch.
Damit wird 5F noch zugänglicher für Kanzleien, Unternehmen und ihre Kontakte weltweit – unabhängig von Sprache und Standort.
Alle neuen Sprachversionen stehen direkt in der Plattform zur Verfügung und können jederzeit über den Sprachumschalter ausgewählt werden.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback und wünschen viel Freude mit den neuen Sprachoptionen!
Originalmeldung und mehr Informationen unter www.5fsoftware.de.
Über die 5FSoftware GmbH
Mit ihrer 5F-Plattform ermöglicht die 5FSoftware GmbH aus Regensburg effiziente und übersichtliche Arbeits- und Kommunikationsprozesse für Kanzleien und Unternehmen. Neben der strukturierten Zusammenarbeit mit externen Kontakten, wie z.B. Mandanten, Kunden und Lieferanten, umfasst 5F auch die Abbildung unternehmensinterner Abläufe. 5F kommt als zentraler Kommunikationskanal in verschiedenen Bereichen mit ähnlichen Anforderungen zum Einsatz, wie in der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung oder Unternehmensberatung.
Als integrierte Kommunikationslösung fügt sich 5F nahtlos in bestehende Softwarelandschaften ein und ermöglicht durch Anbindung an Dokumentenmanagementsysteme (DMS) und weitere Tools eine zentrale Steuerung aller Arbeitsprozesse. Flexible Schnittstellen und sichere Authentifizierungsprozesse gewährleisten den ständigen Zugriff auf alle wichtigen Informationen und fördern so Produktivität und Datenqualität. Kunden werden dabei unterstützt, 5F optimal in ihre Softwareumgebung zu integrieren, um das volle Potenzial ihrer IT-Infrastruktur auszuschöpfen.
Kontakt
5FSoftware GmbH
Rudolf-Vogt-Straße 21, 93053 Regensburg
Web: www.5fsoftware.de
E-Mail: info@5fsoftware.de
Telefon: +49 941 204 903 0
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
5FSoftware GmbH
5FSoftware GmbH
Rudolf-Vogt-Straße 21
93053 Regensburg
Deutschland
fon ..: +49 941 204 903 0
web ..: https://www.5fsoftware.de
email : marketing@5fsoftware.de
Über die 5FSoftware GmbH
Mit ihrer 5F-Plattform ermöglicht die 5FSoftware GmbH aus Regensburg effiziente und übersichtliche Arbeits- und Kommunikationsprozesse für Kanzleien und Unternehmen. Neben der strukturierten Zusammenarbeit mit externen Kontakten, wie z.B. Mandanten, Kunden und Lieferanten, umfasst 5F auch die Abbildung unternehmensinterner Abläufe. 5F kommt als zentraler Kommunikationskanal in verschiedenen Bereichen mit ähnlichen Anforderungen zum Einsatz, wie in der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung oder Unternehmensberatung.
Als integrierte Kommunikationslösung fügt sich 5F nahtlos in bestehende Softwarelandschaften ein und ermöglicht durch Anbindung an Dokumentenmanagementsysteme (DMS) und weitere Tools eine zentrale Steuerung aller Arbeitsprozesse. Flexible Schnittstellen und sichere Authentifizierungsprozesse gewährleisten den ständigen Zugriff auf alle wichtigen Informationen und fördern so Produktivität und Datenqualität. Kunden werden dabei unterstützt, 5F optimal in ihre Softwareumgebung zu integrieren, um das volle Potenzial ihrer IT-Infrastruktur auszuschöpfen.
Mehr Info unter: www.5fsoftware.de
Pressekontakt:
5FSoftware GmbH
5FSoftware GmbH
Rudolf-Vogt-Straße 21
93053 Regensburg
fon ..: +49 941 204 903 0
email : marketing@5fsoftware.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Quimbaya Gold: Erste Entdeckung – neue Erzgangsysteme im Segovia-Goldgürtel identifiziert! Harbour Arts Capital Management LTD (HACM) treibt intelligente Handelsstrategien voran, während Markus Vogt SenseTrade AI in das 2026er Sandbox-Testing führt.
5FSoftware jetzt in fünf Sprachen verfügbar: Französisch, Spanisch und Tschechisch neu mit dabei!
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Individuelle ELA Raumlösung für die Kampagne THE LÄND
- Blue Moon Metals meldet bedeutende Entwicklungsfortschritte bei seinen norwegischen Projekten
- Endeavour Silver startet Emission von vorrangigen Wandelanleihen
- Rockstone News – Der Moment, in dem Homerun Resources Inc. in den Markt für Langzeit-Energiespeicherung eintritt
- Bundesweiter MiBB-Sondertarif für Hausrat: bessere Leistungen, häufig günstiger – für schadenfreie Kunden
- Kirkstone Metals beauftragt die in Hongkong ansässige Kanzlei Sidley Austin mit der Unterstützung des geplanten Dual-Listings an der HKEX
- Copper Quest geht eine Partnerschaft mit ExploreTech für KI-gestützte Ressourcenexploration und -erschließung ein
- Maxus Mining ermittelt im Rahmen des Oberflächenprogramms 2025 bei Alturas East mehrere Zonen mit einer hochgradigen Mineralisierung
- High Tide eröffnet ersten europäischen Canna Cabana-Laden in Berlin
- MAX Power zieht den Personalwechsel an der Unternehmensspitze vor und läutet beim Lawson-Projekt die nächste Phase der Wasserstoff-Exploration vor
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.