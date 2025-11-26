  • 5FSoftware jetzt in fünf Sprachen verfügbar: Französisch, Spanisch und Tschechisch neu mit dabei!

    5FSoftware erweitert seine Plattform um Französisch, Spanisch und Tschechisch – für noch mehr Zugänglichkeit und internationale Nutzung.

    BildRegensburg, 26.11.2025 – Gute Neuigkeiten für alle internationalen Nutzerinnen und Nutzer von 5FSoftware: Unsere 5F-Plattform gibt es ab sofort nicht nur auf Deutsch und Englisch, sondern auch in Französisch, Spanisch und Tschechisch.

    Damit wird 5F noch zugänglicher für Kanzleien, Unternehmen und ihre Kontakte weltweit – unabhängig von Sprache und Standort.

    Alle neuen Sprachversionen stehen direkt in der Plattform zur Verfügung und können jederzeit über den Sprachumschalter ausgewählt werden.

    Wir freuen uns auf Ihr Feedback und wünschen viel Freude mit den neuen Sprachoptionen!

    Originalmeldung und mehr Informationen unter www.5fsoftware.de.

    Über die 5FSoftware GmbH

    Mit ihrer 5F-Plattform ermöglicht die 5FSoftware GmbH aus Regensburg effiziente und übersichtliche Arbeits- und Kommunikationsprozesse für Kanzleien und Unternehmen. Neben der strukturierten Zusammenarbeit mit externen Kontakten, wie z.B. Mandanten, Kunden und Lieferanten, umfasst 5F auch die Abbildung unternehmensinterner Abläufe. 5F kommt als zentraler Kommunikationskanal in verschiedenen Bereichen mit ähnlichen Anforderungen zum Einsatz, wie in der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung oder Unternehmensberatung.

    Als integrierte Kommunikationslösung fügt sich 5F nahtlos in bestehende Softwarelandschaften ein und ermöglicht durch Anbindung an Dokumentenmanagementsysteme (DMS) und weitere Tools eine zentrale Steuerung aller Arbeitsprozesse. Flexible Schnittstellen und sichere Authentifizierungsprozesse gewährleisten den ständigen Zugriff auf alle wichtigen Informationen und fördern so Produktivität und Datenqualität. Kunden werden dabei unterstützt, 5F optimal in ihre Softwareumgebung zu integrieren, um das volle Potenzial ihrer IT-Infrastruktur auszuschöpfen.

    Kontakt

    5FSoftware GmbH
    Rudolf-Vogt-Straße 21, 93053 Regensburg
    Web: www.5fsoftware.de
    E-Mail: info@5fsoftware.de
    Telefon: +49 941 204 903 0

