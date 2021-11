Launch der digitalen Physiotherapie-App von Exakt Health in Deutsch, Spanisch und Französisch

Exakt Health bringt seine kostenlose und volldigitale Physiotherapie-App für Sportverletzungen in 3 neuen Sprachen auf den Markt: Deutsch, Spanisch und Französisch

* Die App ist als Software-as-a-Medical Device gemäß der europäischen Medizinprodukterichtlinie zertifiziert und erfüllt hohe qualitative und medizinische Standards

* Exakt Health ist ein Berliner Startup, das von den ehemaligen N26-Mitarbeitern Lucia Payo (CTO) und Philip Billaudelle (CEO) gegründet wurde. Es wird unter anderem von dem bekannten Business Angel Maximilian Tayenthal (Mitgründer, N26) unterstützt

Berlin 15.11.2021 – Exakt Health , die Physiotherapie-App für Sportverletzungen, kündigte heute ihren Start in 3 neuen Sprachen an: Deutsch, Spanisch und Französisch. Gegründet von zwei ehemaligen N26-Mitarbeitern, Lucia Payo (CTO) und Philip Billaudelle (CEO), bietet Exakt Health einfachen Zugang zu einer personalisierten Behandlung von Sportverletzungen. Es wurde als europäisches Medizinprodukt zertifiziert und ist jetzt für Benutzer in der EU und im Vereinigten Königreich öffentlich zugänglich.

„Eine gute Patientenaufklärung bedeutet, dass die Benutzer auf wichtige medizinische Informationen in ihrer Muttersprache zugreifen können“, sagt Philip Billaudelle, CEO von Exakt Health. „Mit der Einführung unserer Lösung in Deutsch, Französisch und Spanisch haben wir gerade einen weiteren wichtigen Schritt getan, um Physiotherapie für jedermann und überall zugänglich zu machen. „

Exakt Health bietet eine kostenlose mobile App, die Benutzern einen maßgeschneiderten Therapieplan bietet. Angefangen bei typischen Laufverletzungen wie einer Achillessehnenverletzung macht es die App dem Nutzer leicht, die eigene Genesung in die Hand zu nehmen: Die App schlägt tägliche Übungen und Verletzungsressourcen nach neuesten medizinischen Erkenntnissen vor. Der Behandlungsplan passt seine Empfehlungen unter Berücksichtigung des Feedbacks des Benutzers an.

Zertifiziert nach der europäischen Medizinprodukterichtlinie bietet Exakt Health seine App als Software-as-a-Medical Device in der gesamten EU und im Vereinigten Königreich an. Es zeugt von den hohen qualitativen und medizinischen Standards, denen Exakt Health folgt.

Seit dem ersten Start der App im August 2021 haben mehr als 1.500 Nutzer die App zur Selbstbehandlung ihrer Sportverletzungen genutzt. Mit der Einführung in Deutsch, Spanisch und Französisch plant Exakt Health in den kommenden Monaten eine schnelles Wachstum in ganz Europa. In einem nächsten Schritt wird Exakt Health den Nutzern ermöglichen, einen Physiotherapeuten in der App über per Videotelefonie oder Chat zu konsultieren, um ihren Verletzungs- und Therapieplan zu überprüfen.

Exakt Health, die Sportphysiotherapie-App, wurde im Januar 2021 von den ehemaligen N26-Mitarbeitern Philip Billlaudelle und Lucia Payo gegründet. Die App bietet einen einfachen Zugang zu professioneller Physiotherapie. Exakt Health bietet individuelle Trainingspläne für Patienten zur Behandlung ihrer Sportverletzungen und ist für iOS und Android in ganz Europa und Großbritannien verfügbar. Das Berliner Startup hat bisher 500.000 US-Dollar eingesammelt und wird von Possible Ventures, Maximilian Tayenthal (Gründer N26), Gloria Bauerlein (ehemalige Head of Strategy Kry), Cornelia Hoppe (Done! Berlin), Lina Behrens (MD Flying Health), Kelly Ford (ehemaliger CMO N26), Gemma Bloemen (COO Elder), Michelle Capiod (Mitgründerin Blume Equity), Nicolas Kopp (ehemaliger US-CEO N26).

