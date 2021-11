XRApplied Technologies unterzeichnet Absichtserklärung mit Haibu Media Corp. in L.A.

Vancouver, BC – 15. November 2021 – XRApplied Technologies Inc (XRA oder Unternehmen) (CSE: XRA). Das Unternehmen freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Haibu World, einer Entertainment-Gruppe für Kinder in Hollywood, bekannt geben zu können, gemäß der das Unternehmen mit Haibu eine Partnerschaft eingehen und die Gruppe bei all ihren AR-/VR-Erlebnissen unterstützen wird. XRA wird eine Reihe von AR-/VR-Erlebnissen rund um die Marke Haibu lancieren, die Anfang 2022 auf den Markt kommen soll. Diese Erlebnisse werden eine mobile App mit einer täglichen Affirmation, AR-Lernspiele für Kinder und interaktive AR-Erlebnisse mit den Haibu-Büchern und der Haibu-Website beinhalten. Die Absichtserklärung sieht eine Umsatzbeteiligung für Online-Verkäufe sowie eine Entwicklungspartnerschaft für AR-/VR-Erlebnisse vor. Die Unternehmen hoffen, noch vor Ende des Jahres eine endgültige Vereinbarung abschließen zu können.

Tara Price, Chief Content Officer von The Haibu World, sagte: Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit XRA, um unserem wachsenden Kundenstamm qualitativ hochwertige, funktionale AR-Spiele und -Erlebnisse zu bieten. Wir sehen diese Partnerschaft als entscheidend für unsere Bemühungen, die Welt mithilfe von Technologie über den Schutz von Wildtieren aufzuklären.

Über Haibu World

Haibus World ist ein technologieorientiertes Franchise-Studio für Kinderproduktionen, das eine Reihe von preisgekrönten Büchern, Spielfilmen, animierten Fernsehserien, mehrere Kinderabenteuerbereiche, Merchandise-Artikel, Spielzeug, ein Live-Musical und mehrere Videospiele umfasst, die zum Nachdenken und zu positiven Veränderungen in der Welt des Tier- und Umweltschutzes anregen. Die ermutigende Geschichte von Haibu handelt von einem kleinen Mädchen mit der einzigartigen Gabe, mit Tieren zu sprechen. Sie nutzt diese Gabe, um die bösen Mächte zu bekämpfen, die das Wohlergehen aller wilden Tiere bedrohen. Haibu ist die Stimme der Stimmlosen.

Über XRApplied Technologies Inc. (XRA)

XRA ist ein Anbieter von immersiven Technologielösungen, der sich darauf spezialisiert hat, kosteneffiziente AR-/VR-E-Commerce-Anwendungen für große und kleine Unternehmen bereitzustellen. Wir erreichen dies durch eine Reihe eigener Produkte und Dienstleistungen (AR-Katalog, Spielzeug-Gamification, AR-App für E-Commerce, interaktive AR-/VR-Spiele), die wir über unsere exklusive XRA-Marketingplattform der breiten Masse zugänglich machen.

