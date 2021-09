Spanisch für Neugierige – Eine etwas andere Spracheinführung

José Antonio Salinas schreibt in „Spanisch für Neugierige“ über das, was die Leser schon immer über die spanische Sprache wissen wollten.

Wer sich ein wenig mit der spanischen Sprache beschäftigt hat, der hat schnell so einige Fragen, wie z.B.: Warum ist das „h“ im Spanischen stumm und woher kommt der Buchstabe „ñ“? Wo wird das beste Spanisch der Welt gesprochen und wie ist es überhaupt entstanden? Antworten auf diese und viele weitere spannende Fragen rund um die spanische Sprache warten in diesem kleinen Band auf neugierige Leser – einfach und unterhaltsam erklärt von Professor Linguini. Doch wer ist Professor Linguini? Er ist ein erfundener, aber sehr gebildeter Gelehrter mit einer außergewöhnlichen Leidenschaft für die spanische Sprache. Er lernte die Sprache vor so vielen Jahren, dass er sich gar nicht mehr an ein Leben ohne Spanisch erinnern kann. Es gibt also keinen besseren Menschen, um die Leser in die faszinierende Welt der spanischen Sprache eintauchen zu lassen.

Die passenden und unterhaltsamen Illustrationen von Waldo Matus, der seit 25 Jahren als Illustrator und Cartoonist für verschiedene Zeitungen und Magazine tätig ist, verleihen dem Buch „Spanisch für Neugierige“ von José Antonio Salinas das besondere Etwas. Auf rund 130 Seiten erfahren die Leser viele interessante Dinge vom Anfang bis hin zu modernen Welt der spanischen Sprache. Der Autor wurde 1977 in Monterrey geboren und lebt in Bonn. Er absolvierte ein Magisterstudium der Psychologie und der Spanien- und Lateinamerikastu­dien an der Universität Bielefeld, ist Co-Autor des Hörbuchs „Eine Reise durch Mexiko (Yucatán)“ und arbeitet als Übersetzer, Pädagoge und Spanisch-Dozent.

„Spanisch für Neugierige“ von José Antonio Salinas ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17107-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

