SWITCH YOUR LIFE – Ein inspirierender Lebensratgeber

Monica Deters ermöglicht den Lesern mit „SWITCH YOUR LIFE“ den Einstieg in ein unbeschwertes, erfülltes und sinnvolles Leben und Arbeiten voller Leichtigkeit.

Wer tief in sich eine nicht mehr zu unterdrückende und latent quälende Unzufriedenheit verspürt oder sich sogar fremdbestimmt umorientieren musste, der sehnt sich meist nach einer Veränderung im Leben – und genau dabei will dieses neue Buch helfen. Es geht hier darum, sich das Leben neu einzurichten und dabei auf die eigene innere Sehnsucht zu hören. Die Autorin verrät ihre bewährten Methoden für ein unbeschwertes Leben. In diesem Buch erfahren die Leser auf angenehme Art, wie Veränderungen in einem neuen Zeitalter gelingen können. Die Leser öffnen sich für ein neues Mindset, welches sie von alten und verkrusteten Konventionen und Begrenzungen befreit. Sie erfahren dabei viel über universelle Naturgesetze und wie sie sich über das Empfangen endlich selbstverwirklichen können.

Die Leser können mit „SWITCH YOUR LIFE“ von Monica Deters einen Neustart in ihre persönliche Freiheit mit einer gestärkten Persönlichkeit wagen. Das Wissen, das hier vermittelt wird, kann zu beruflicher Erfüllung, finanzieller Freiheit, spiritueller Entwicklung, emotionaler Entlastung, partnerschaftlichem Halt und einer stabilen Gesundheit führen. Es ist ein Buch für Menschen, die tiefe innere Verletzungen im Leben einstecken mussten, aber die noch mindestens eine Delle ins Universum hauen wollen. Es ist für alle, die einen Neustart suchen, sich ihr Leben neu einrichten möchten oder einen Ausweg aus schwierigen Lebensumständen finden möchten. Dieses Buch lädt zum Träumen ein und zeigt den Lesern zugleich, wie sie diese Träume wahr werden lassen können.

„SWITCH YOUR LIFE“ von Monica Deters ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37779-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

