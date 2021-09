Das Kosmische Spiel Band 2 – Fortsetzung des spannenden Science Fiction-Thriller

Ein Spiel mit besonderen Regeln stellt in Johannes Weinands „Das Kosmische Spiel“ weiterhin die Welt und das Universum auf den Kopf.

Im ersten Band dieser Reihe begann am 21.12.2012 mit dem vorhergesagten Weltuntergang das Kosmische Spiel. Es ist ein Spiel ohne Regeln, bei dem die Völker des Universums den Schrei nach Ordnung auf ihren Lippen tragen. Es ist empfehlenswert, dass die Leser mit der Handlung aus dem ersten Band bereits vertraut sind, um die Fortsetzung zu verstehen. Es tauchen nun

die ersten Zweifler der Annanuki auf. Sie kommen zu Wort und werden gehört. Die Ereignisse verändern sich dramatisch, nachdem der Vater von Erk Johannsen einen Kristallkopf im Arsenal der Annanuki gefunden hat. Es entsteht eine neue Zielrichtung, die in der bisherigen Geschichte der Krieger des Regenbogens einen Sinn ergeben. Die alte Legende der 13 Kristallköpfe bestimmt den weiteren Verlauf des Geschehens. Ben, der Supertechniker der Annanuki erkennt, dass er es hier mit einer Technik zu tun hat, die er nicht kennt.

Einst, so erfahren die Leser des spannenden Romans „Das Kosmische Spiel Band 2“ von Johannes Weinand, waren diese 13 Köpfe an einem sicheren Ort auf der Erde versteckt, aber mit der Eroberung Mittelamerikas und der Befriedung durch die Kirche, wurden die Karten neu gemischt. Diego de Landa, Bischof von Yucatán, Großinquisitor des Heiligen Vaters bestimmt das Handeln aus der Vergangenheit. Die Uhr fängt an zu ticken, als die Krieger des Regenbogens mit 13 Jahren das erste Mal nach 7 Jahren wieder zur Erde zurückkehren. Die Leser, die Band 1 kaum aus den Händen legen konnten, werden auch im zweiten Band nicht von der Handlung enttäuscht.

„Das Kosmische Spiel Band2" von Johannes Weinand ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23895-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

