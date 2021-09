Mystery München – Philosophischer Science Fiction Roman

Zwei Welten treffen in S. E. Schneiders „Mystery München“ aufeinander und bringen das Leben des Protagonisten ins Wanken.

München ist der Fixpunkt in diesem neuen Roman. Die Leser werden hier in die mystische Welt dieser Stadt, in der Panleos im Geheimen wirken, entführt. Die Leser begleiten zugleich auch den Münchner Redakteur Christopher, der sich aus dem hektischen Alltag zurückzieht, um endlich frei zu sein für die Dinge, die ihm wichtig sind. Als er zum ersten Mal seit langer Zeit frei und anscheinend sorgenlos durch die Welt schlendern kann, scheint vorerst alles fast paradiesisch zu sein, doch dann verfängt sich Christopher schnell im Labyrinth seiner eigenen Ansprüche und als ihm eine ungewöhnliche, faszinierende Frau begegnet, gerät sein Weltbild ins Wanken.

Der Roman „Mystery München“ von S.E. Schneider dient nicht nur zur Unterhaltung, sondern beschäftigt sich auch mit den Daseinsfragen des 21. Jahrhunderts. S.E. Schneider legt mit dem neuen Roman eine überraschende Geschichte zweier Welten vor, die als Hommage an das Leben verstanden werden kann. Die in Süddeutschland geborene Autorin war im kaufmännisch- betriebswirtschaftlichen Bereich großer Konzerne tätig, bevor sie nach einem Fernstudium als Journalistin – Schwerpunkt Kultur – arbeitete. Seit vielen Jahren publiziert sie vielseitigste Arbeiten in den unterschiedlichsten Genres. Sie ist Autorin mehrerer Bücher.

„Mystery München" von S.E. Schneider ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35923-9 zu bestellen.

