Liebeserklärung an einen Engel – Liebesgedichte an die Frau des Autors

Jens Art teilt in „Liebeserklärung an einen Engel“ seine Gefühle für seine Frau mit der Leserschaft.

Der Autor dieser neuen Gedichtesammlung voller Liebesgedichte lernte im Jahr 2013 seine heutige Frau Daniela kennen und zog zu ihr in die Nähe von Hamburg. Drei Jahre später heirateten sie und er nahm den Namen seiner Frau an. Nach der Veröffentlichung des Band „Im Chaos der Gefühle“ (2017, via tredition) folgt nun ein Band, dessen Inhalt sich rund um seine Liebe zu seiner Frau drehen. So geht es u.a. um alltägliche Momente, die sich theoretisch immer gleich anhören, aber doch in Realität immer wieder einzigartig und anders sind. Der Autor beschreibt, wie er sich fühlt, wenn seine Frau bei ihm ist, warum sie in seinen Augen perfekt ist, warum er stolz auf sie ist und wieso er sich ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen kann und will.

Liebhaber von romantischer Poesie werden die authentischen Gedichte in „Liebeserklärung an einen Engel“ von Jens Art genießen. Der im Jahr 1969 in Chemnitz geborene Autor siedelte in 1983 im Alter von 14 Jahren mit seinem Vater und älteren Bruder zu seiner 1980 bereits aus der DDR geflohenen Mutter nach München um. Er begann eine Ausbildung zum Gärtner und arbeitete daraufhin verschiedenen Orten als Landschaftsgärtner. Es folgt daraufhin der Zivildienst in einem Kindergarten, den er jedoch wegen einer schweren psychischen Erkrankung nicht beenden konnte. Im Jahr 1993 begann er mit dem Schreiben von Gedichten. Dies war und ist für ihn eine Form der Verarbeitung. Heute ist er beruflich als Zierpflanzengärtner tätig.

„Liebeserklärung an einen Engel" von Jens Art ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38024-0 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

