Junge Leser reisen in diesem neuen Buch in das Land der Papanellen, das derart unermesslich groß ist, dass keiner jemals seine Grenzen erblickt hat. Der Kartenzeichner, Windweber Gabriel, hat seinen Sitz auf der Krone des höchsten Baumes im Land hatte. Er vertreibt sich die Zeit mit dem Zeichnen von Karten. Hin und wieder schaut er jedoch auch mal von seinem Baum hinunter, um zu sehen, was sich so im Land der Papanellen abspielt. Meistens richtet er den Blick dabei nach Pantamonia, die Stadt der Geschichtenerzähler. Dort leben u.a. langbeinige Zentauren, Zeterzwergen und Füchse, die auf Schildkröten reiten. Eines Tages beobachtet der Kartenzeichner ein possierliches Wesen, das versucht in das Zentrum von Pantamonia zu gehen. Es handelt sich dabei um den Helden der Geschichte, die hier erzählt wird: Isidor, der Waschbär. Er ist selbst ein Geschichtenerzähler und reist immer wieder in die Menschenwelt, um Kindern ihre Ängste und Sorgen zu nehmen.

Doch der kleine Geschichtenerzähler stößt in „Isidor“ von Adrian Steineck auf ein Problem: Es gibt viele andere Geschichtenerzähler, die das gleiche Ziel haben, doch so schnell will der kleine Held natürlich nicht aufgeben! Das Buch eignet sich für Leser und Zuhörer ab sechs Jahren. Der Autor wurde im Jahr 1983 geboren. Er hat in Zürich Journalismus studiert und in Lörrach ein Volontariat absolviert. Er lebt und arbeitet in Weil am Rhein. Nach seinem Debütroman „Die seltsame Reise des Nathaniel Belfre“ (2006) schreibt er hier erstmals für Kinder.

„Isidor“ von Adrian Steineck ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-14103-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

