saemulanz schickt den Protagonisten des Buchs „Die Fremde und der Ruhm“ auf eine Reise in den Süden, die sich auf erstaunliche Weise entwickelt.

Der Kilometer sieben erinnert an die Nacht der Wahrheit, an Szenen der Kindheit, das letzte Essen im Autobahnrestaurant. All die kleinen Nadelstiche und die überschrittene

Frustrationstoleranz holen den Protagonisten dieser Geschichte ein. Die unerbittliche Analyse auf der Couch des Psychiaters

sagt ihm, dass es ihn nicht gibt. Seine Antwort ist der Plan eines eloquenten Abtritts auf der letzten Reise in den Süden. Roberts Reise in den Süden entwickelt sich zu einer Reise durch die Kunstgeschichte, die sein Leben verändert. Barbara, die Fremde, ist sich des apokalyptischen Plans des Protagonisten bewusst. Es ist ein absolutes Kunstwerk, um seinen zweifelhaften Ruhm zu verhindern. Wie wird diese Geschichte jedoch enden? Wird jemand auf der Strecke bleiben?

So mancher Plan geht in der Geschichte „Die Fremde und der Ruhm“ von saemulanz nicht ganz so auf, wie es sich der Protagonist gedacht hat und auch die Leser werden an so mancher Stelle von der Handlung überrascht. Der im Jahr 1953 geborene Autor, der so manchen tredition Lesern bereits bekannt sein dürfte, lebt und arbeitet in Uetendorf/Thun. Nach seiner über vierzigjährigen Lehrtätigkeit schreibt er Texte und gestaltet Bilder. Er hat bereits Titel wie „Der Farbmaler“ und „Der Herbsthimmel“ veröffentlicht.

„Die Fremde und der Ruhm“ von saemulanz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34480-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

