Bauer Ohles lebensnahe Erzählungen aus der Stammtischrunde

Karl-Heinz Mantel bietet den Lesern in „Bauer Ohles lebensnahe Erzählungen aus der Stammtischrunde“ bunte, humorvolle und ernste Themen in Reimform.

Der Verfasser hatte aus Gesprächsrunden von Bauer Ohle anfangs humorige Geschichten, die das Leben schrieb, für den „erzählenden Reim“ vorgesehen. Doch in solchen Runden werden oft, z.Zt. immer mehr ernste, ja sorgenvolle Gedanken miteinander ausgetauscht. So standen die Entwicklung des Lebens und seines Umfeldes von damals, heute und irgendwann im Vordergrund. Neben sorgenvollen Themen der Runden, wurden aber auch Alltagserlebnisse aufgezeigt. Der erzählende Paarreim ließ es zu, dass oft leicht ein passendes, gelockertes, ja manchmal frivoles „Reimwort“ zu finden war.

Die Erzählungen in „Bauer Ohles lebensnahe Erzählungen aus der Stammtischrunde“ von Karl-Heinz Mantel erfassen ein Thema oft mit leichten Worten und Schilderungen von verschiedenen Zusammenhängen und Möglichkeiten. So wird zu Beginn des Buchs z.B. über die Entwicklung des Lebens, also über die Evolution oder Schöpfung, gesprochen. Weitere Themen sind u.a. Landfahrzeuge und Wasserfahrzeuge, der Rundfunk und das Internet, aber auch die Goldschmiedekunst und die 10 teuersten Bücher der Welt.

