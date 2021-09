Buch-Trilogie Basisdemokratie

Wie der heutige Mensch eine Basisdemokratie erreichen kann

Der Mensch hat durch die Erfindung der Sklaverei und einer entsprechenden Herren-Diener-Sklaven-Standeskultur vor 5000 Jahren seine natürliche, auf der Fähigkeit zur symbiotischen Empathie basierende Selbstorganisation hinter sich gelassen. Dadurch hat der frühe Mensch eine brisante widernatürliche Entwicklung in Gang gesetzt, deren Folgen den heutigen Kulturmenschen und die heutige Natur der Erde in eine zunehmende Bedrängnis bringen. Damit sich der Mensch wieder auf eine natürliche Weise organisieren kann, muss er seine gegenwärtige neoliberale Demokratie „von Oben“ durch eine heterarchische Basisdemokratie „von Unten“ ersetzen. Für diese immer notwendiger werdende kulturelle Veränderung ist vor allem eine ideologische und emotionale Reinigung des Menschen von dem 5000-jährigen Erbe der Standeskultur notwendig.

Die Buch-Trilogie Basisdemokratie ermöglicht dem Einzelnen eine konkrete ideologische und emotionale Auseinandersetzung mit der traditionellen Standeskultur durch die folgenden Fachbücher:

1. „Die Geschichte der kulturellen Fehlentwicklung oder die Erfindung der Sklaverei und ihre Folgen“ thematisiert den fundamentalen Widerspruch zwischen den natürlichen Anlagen des Menschen für eine freiheitliche und soziale Selbstorganisation und der Tatsache, dass der Mensch den Menschen seit 5000 Jahren in einer regulären Weise entrechtet und versklavt. Das Buch erörtert die Entwicklung der Standeskultur von der frühen Antike bis in die Gegenwart und konzentriert sich ab dem frühen Mittelalter auf die deutsche Kulturgeschichte. Auf diese Weise erschließt sich dem Leser nach und nach ein Verständnis dafür, wie und warum es zu den kulturellen Schwierigkeiten gekommen ist, mit denen der heutige Mensch zu kämpfen hat.

2. „Die Befreiung von der Standeskultur durch den natürlichen dritten Weg“ erörtert den ideologischen und praktischen Weg, den der Mensch heute gehen kann, um seine kulturelle Fehlentwicklung zu korrigieren. Das Buch setzt sich eingehend mit den ideologischen, psychologischen und politischen Hürden auseinander, die der Mensch dafür überwinden muss.

3. „German Angst – ihre geschichtlichen Wurzeln und ihre ideologische Auflösung“ beleuchtet eine der schwerwiegenden Folgen der kulturellen Fehlentwicklung des Menschen – die Entstehung einer übernatürlichen menschlichen Angst, die nicht nur die Seele, sondern auch den Geist des Menschen lähmt. Sobald die geschichtliche Ursache dieser Angst erkannt und in einer hinreichenden Weise verarbeitet worden ist, kann der Einzelne seine übernatürliche Angst gezielt reduzieren und in eine Auflösung führen.

Buchdaten

1. Die Geschichte der kulturellen Fehlentwicklung

Taschenbuch : 262 Seiten

ISBN-13 : 978-3-75433-300-6

Preis: 19,50 EUR

Eine Einführung, die Inhaltsangabe und mehrere Buchauszüge finden Sie auf der Internetseite: www.die-geschichte-der-kulturellen-fehlentwicklung.de

2. Die Befreiung von der Standeskultur

Taschenbuch : 244 Seiten

ISBN-13 : 978-3-75434-165-0

Preis: 19,– EUR

Eine Einleitung, das Inhaltsverzeichnis und ausgewählte Buchauszüge finden Sie auf der Internetseite: www.die-befreiung-von-der-standeskultur.de

3. German Angst

Buchdaten Taschenbuch

Taschenbuch : 110 Seiten

ISBN-13 : 978-3-75430-581-2

Preis: 14,– EUR

Buchdaten E-Book

ISBN-13 : 978-3-96931-727-3

Preis: 9,99 EUR

Eine Einführung, die Inhaltsangabe und mehrere Auszüge aus dem Buch finden Sie auf der Internetseite: german-angst.info

Der Autor ist bereits mit 20 Jahren zu einem selbständigen Autodidakten geworden und hat sich viel mit der Natur, mit den verschiedenen Arten des Kunsthandwerks und mit den Wissenschaften der Soziologie, der Psychologie und der Philosophie auseinander gesetzt.

Vor allem das Buch „Mythos der Maschine“ von Lewis Mumford ist zu einer wichtigen inspirativen Quelle für den Autor geworden, da in dem Buch unter anderem ein Erklärungsansatz für den essenziellen Widerspruch zu finden war, den der Mensch seit ca. 5000 Jahren innerhalb seiner kulturellen Selbstorganisation verwirklicht. In den letzten 15 Jahren hat der Autor durch eine gezielte Forschungsreise in zahlreiche wissenschaftliche Fachgebiete eine logische Erklärung für diese widersprüchliche menschliche Selbstorganisation gefunden.



