Physiotherapie in Charlottenburg ganz individuell und sehr modern

Berlin, den 05.01.2020. In der Physiotherapie Praxis in Berlin Charlottenburg werden klassische und innovative Behandlungsmethoden, zum Beispiel Atlaswirbel-Korrektur, kombiniert.

Eine individuelle, effektive Behandlung in einem entspannten Ambiente ist Voraussetzung für einen Therapieerfolg. In der Praxis in Berlin Charlottenburg geht Physiotherapeut Stefan Datt mit seinem Team individuell auf jeden Patienten ein. Hier wird ein Therapieplan erstellt, um die Beschwerden dauerhaft zu lindern.

Für jede Beschwerde die optimale Behandlungsmethode

Egal, ob Migräne oder Sportverletzung: Durch Physiotherapie lassen sich zahlreiche Beschwerden dauerhaft lindern. Migräne und Einschränkungen bezüglich der Bewegungsfreiheit verringern die Lebensqualität. Der erfahrene Physiotherapeut findet für alle Beschwerden eine effektive Behandlungsmethode. In Deutschland leiden ungefähr 1 Million Menschen unter Migräne. Eine Atlaswirbel-Korrektur kann bei einigen Migräne-Patienten dauerhaft die Heftigkeit der Schmerzen lindern. Beim Atlaswirbel handelt es sich um den ersten Halswirbel, der den Kopf trägt. Eine weitere Methode, mit der Physiotherapeut Migräne behandelt, ist die Craniosacrale Therapie. Auf der Internetpräsenz physio-charlottenburg.de können sich Betroffene zum kostenlosen Infoabend zum Thema Atlaswirbel-Korrektur als Migräne-Therapie anmelden.

Wellness & Massage in der Praxis für Physiotherapie in Charlottenburg

Wohlfühlen ist eine zwingende Voraussetzung, um gesund zu werden. Damit sich Männer und Frauen im stressigen Alltag eine kurze Auszeit gönnen können, bietet die Praxis für Physiotherapie in Charlottenburg Wellness, Massagen, Ayurveda und Yoga an. Klassische Ayurveda- Massagen. Nach einer Ayuveda-Ölmassage fühlen sich Menschen beim Verlassen der Praxis für Physiotherapie in Charlottenburg, als würden Sie gerade aus einem Kurzurlaub nach Hause kommen. Termine können komfortabel auf der Webseite vereinbart werden.

