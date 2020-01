Atlaskorrektur in Berlin mildert Beschwerden auf die sanfte Art

Berlin-Charlottenburg, 05.01.2020. Ein verschobener Atlaswirbel kann zahlreiche Beschwerden verursachen. Physiotherapeut Stefan Datt bietet in seiner Praxis eine schonende Atlaswirbel-Korrektur an.

Stefan Datt ist der erste Physiotherapeut in der Hauptstadt, der sich für die Atlasreflex(R)-Methode ausbilden ließ. Er verfügt über langjährige Erfahrungen bei der Durchführung. Ein schief stehender Atlaswirbel kann die Ursache für Tinnitus, Schwindel, Kopfschmerzen, Migräneattacken, Rückenschmerzen und weiterer Beschwerden sein. Welche Symptome verursacht werden, ist vom Ausmaß der Fehlstellung abhängig. Durch die Behandlung bringt der Physiotherapeut den verschobenen Atlaswirbel zurück in die richtige Position. Die Regeneration nach der Atlaskorrektur in Berlin lässt sich zudem durch Massagen forcieren.

Ausgebildeter, erfahrener Therapeut bietet Atlaskorrektur in Berlin an

Um Patienten stets die beste Therapie anbieten zu können, bildet sich Physiotherapeut Stefan Datt kontinuierlich weiter. Er veranstaltet in seinen Praxisräumen regelmäßige Info-Abende und erläutert den Teilnehmern ausführlich, welche Ursachen eine Fehlstellung des Atlaswirbels haben kann und welche Therapiemöglichkeiten verfügbar sind. Eine Atlaswirbel-Korrektur ist risiko- und schmerzfrei und bringt den Atlaswirbel dauerhaft in seine ursprüngliche Position zurück. Heilsversprechen werden jedoch nicht gemacht.

Methode und Wirksamkeit einer Atlaswirbel-Korrektur

Als Hilfsmittel zur Atlaskorrektur in Berlin wurde ein spezifisches, leistungsfähiges Themper Gerät entwickelt. Bei der Vorbehandlung setzt Stefan Datt zwei, bei der Atlaskorrektur in Berlin ein Gerät ein. Durch die Leistungsfähigkeit des Themper Gerätes ist sichergestellt, dass auch bei Erwachsenen eine einzige Sitzung ausreichend ist, um erfolgreich eine Atlaskorrektur durchzuführen. Fragen werden per E-Mail oder am Telefon gern ausführlich von Physiotherapeut Stefan Datt beantwortet.

