Quimbaya Gold: Erste Entdeckung – neue Erzgangsysteme im Segovia-Goldgürtel identifiziert!

Quimbaya Gold meldet erste Entdeckung auf Tahami South: 8 von 9 Bohrlöchern mineralisiert, Erzgangsysteme S & V bestätigt – im Segovia-Remedios-Gürtel steht die Kampagnen-Erweiterung 2026 bereits auf

Quimbaya Gold (WKN A3DT3C / CSE QIM) treibt seine Bohrkampagne in einem der bekanntesten Goldreviere Lateinamerikas mit Hochdruck voran. Jetzt kann das Unternehmen eine erste Entdeckung melden!

Wie soeben über den Ticker kam, hat das Unternehmen von CEO Alexandre P. Boivin auf seinem zu 100 % eigenen Tahami South-Projekt im Segovia-Remedios-Goldgürtel der kolumbianischen Provinz Antioquia zwei neue mineralisierte Erzgangsysteme nachgewiesen. Mit den jüngsten Bohrergebnissen sieht Quimbaya Gold nun einen zentralen Teil seiner geologischen Arbeitshypothese bestätigt: Die strukturgebundene Goldvererzung des Segovia-Distrikts setzt sich offenbar vom Gelände des produzierenden, Milliarden Dollar schweren Nachbars Aris Mining auf die eigenen Konzessionen fort!

Quimbaya Gold: Erste Entdeckung – neue Erzgangsysteme im Segovia-Goldgürtel identifiziert!

