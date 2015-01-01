  • Milliarden-Dollar-Investments erwartet: Steht Mexikos Bergbausektor jetzt vor einem neuen Boom?

    Mexikos Bergbau vor Neustart: Beendeter Genehmigungsstau könnte bis zu 7 Mrd. US-$ Investitionen freisetzen – mit Chancen für Gold-, Silber- und Kupferprojekte in Sonora & Co.

    BildDer mexikanische Bergbau steht vor einer Phase neuer Dynamik. Das Wirtschaftsministerium des lateinamerikanischen Landes rechnet damit, dass der mexikanische Bergbau insgesamt rund 7 Mrd. US-Dollar investieren wird, wenn alle noch ausstehenden Umwelt- und Betriebsgenehmigungen erteilt sind. Nach einer Phase politischer Zurückhaltung soll der Sektor damit wieder stärker zu einem Pfeiler für Wachstum, Beschäftigung und die Versorgung mit kritischen Rohstoffen werden – allerdings unter klaren sozialen und ökologischen Auflagen.

    Fernando Aboitiz, Leiter der Koordinationsstelle für Extraktivindustrien im Wirtschaftsministerium, erklärte auf der XXXVI International Mining Convention 2025, dass im Bergbausektor 176 zuvor blockierte Genehmigungen zur Entscheidung anstehen. Sobald diese bewilligt seien, könne der Bergbau in Mexiko nach seiner Einschätzung problemlos Investitionen von etwa 7 Mrd. US-Dollar mobilisieren.

    Risikohinweis & Disclaimer

    I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss
    Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

    II. Risikoaufklärung
    Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

    III. Interessenkonflikte
    Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

