Fairchild Gold wird Mitglied im Critical Minerals Forum: Direkter Draht zu US-Behörden und Kapital

Fairchild Gold tritt dem Critical Minerals Forum bei – direkter Draht zu Behörden und Kapital. Fokus: Kupfer & Gold in Nevada, DARPA-Know-how und mögliche Abnahme-Deals für eine robuste US-Lieferkette

Die kanadische Fairchild Gold (TSX-V: FAIR; Deutschland: Y4Y) meldet den Beitritt zum Critical Minerals Forum (CMF), einem in den USA angesiedelten, von DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) unterstützten Industriekonsortium rund um kritische Rohstoffe. Für Fairchild Gold, das sich auf Kupfer- und Goldprojekte im US-Bundesstaat Nevada konzentriert, eröffnet die Mitgliedschaft direkten Zugang zu politischen Entscheidungsträgern, Industriepartnern aus Schlüsselbranchen und kapitalmarktorientierten Plattformen zur Entwicklung der nordamerikanischen Rohstoffversorgung.

Das Unternehmen betont, dass die Beteiligung am Critical Minerals Forum die eigene Ausrichtung auf den Aufbau einer heimischen Lieferkette für Kupfer, Gold, Platingruppenmetalle, Antimon und Kobalt in den USA unterstreicht. Damit ordnet sich Fairchild Gold in aktuelle strategische Initiativen ein, die die Versorgung mit kritischen Rohstoffen unabhängiger und transparenter gestalten sollen.

Fairchild Gold wird Mitglied im Critical Minerals Forum: Direkter Draht zu US-Behörden und Kapital

