  • Real Estate Management neu gedacht: Wie digitale Mietvertragsverwaltung Risiken minimiert

    Mit dem Softwarepaket Real Estate Management digitalisiert Com In die gesamte Mietvertragsverwaltung – von der Erfassung über Fristen- und Optionsmanagement bis hin zu Nebenkosten- und Kostenkontrolle

    BildSchwerin, November 2025 – In vielen Unternehmen mit umfangreichem Immobilien- oder Filialnetz schlummern erhebliche Risiken: zu viele Mietverträge, unterschiedliche Konditionen, verstreute Fristen – und das alles oft verwaltet in Excel oder über Einzellösungen. Die Folge: übersehene Index- oder Umsatzmieten, fehlerhafte Nebenkostenabrechnungen und verpasste Kündigungsoptionen – mit hohen finanziellen Konsequenzen.
    Die com.in Application Suite bietet als integrierte Plattform für Corporate Real Estate Management (CREM) die Lösung. Mit dem Softwarepaket Real Estate Management digitalisiert Com In die gesamte Mietvertragsverwaltung – von der Erfassung über Fristen- und Optionsmanagement bis hin zu Nebenkosten- und Kostenkontrolle. Über 30 Jahre Erfahrung und praxisnahe Funktionen schaffen Struktur, Sicherheit und Effizienz in der Immobilienverwaltung.
    Warum digitale Mietvertragsverwaltung unverzichtbar ist
    Steigende Immobilienkosten, neue Compliance-Anforderungen und komplexe Vertragsstrukturen fordern von Immobilien- und Finanzabteilungen immer mehr Transparenz und Kontrolle. Für Finanz-, Immobilien- und CREM-Verantwortliche heißt das:
    o Sie brauchen eine Lösung, die alle Mietverträge, Optionen, Verlängerungen und Sonderkonditionen zentral sichtbar macht.
    o Sie brauchen automatisierte Fristen- und Eskalationsmechanismen, statt händischer Nacharbeit.
    o Sie brauchen eine Lösung, die IFRS 16-konforme Leasing- und Mietverhältnisse abbildet – transparent, revisionssicher und vollständig auditfähig.
    o Sie brauchen wirtschaftliche Steuerungsparameter wie Umsatzmieten, Nebenkosten, Zahlungspläne integriert – nicht fragmentiert.
    Das Real Estate Management-Paket der com.in Application Suite
    Mit dem Paket Real Estate Management bietet die Com In GmbH & Co. KG eine leistungsstarke Lösung für die digitale Mietvertrags- und Immobilienverwaltung.
    Das macht den Unterschied:
    o Zentrale Vertragsplattform: Alle Miet-, Dienstleistungs- und Rahmenverträge objektbezogen zusammengeführt.
    o Fristen- & Optionsmanagement: Automatische Überwachung von Kündigungsterminen, Indexierungen und Verlängerungen.
    o Kosten- & Nebenkostenverwaltung: Vollständige Abbildung von Vorauszahlungen, Nebenkosten- und Umsatzmietenabrechnungen.
    o Transparenz & Reporting: Dashboards, Auswertungen und Schnittstellen zur Finanzbuchhaltung sorgen für maximale Nachvollziehbarkeit.
    o Branchen- & Filialtauglichkeit: Besonders geeignet für Filialunternehmen aus Einzelhandel, Systemgastronomie und Dienstleistung.

    Erfahrungen aus der Praxis
    „In vielen Projekten sehen wir, dass Unternehmen mit einer Vielzahl an Mietverträgen schnell an Grenzen stoßen – vor allem, wenn Fristenmanagement und Nebenkostenabrechnung in getrennten Systemen liegen.
    Mit dem Real Estate Management-Paket schaffen unsere Kunden eine zentrale, transparente Grundlage für Entscheidungen und steigern dadurch spürbar ihre Effizienz.“
    “ Thomas Peters, Senior Consultant Real Estate Management, Com In GmbH & Co. KG
    Fazit: Mehr Überblick, weniger Risiko
    Ob 100 oder 1 000 Mietobjekte – jeder unüberwachte Vertrag, jede verpasste Option und jede unklare Abrechnung kostet Geld. Mit der com.in Application Suite gestalten Unternehmen ihr Corporate Real Estate Management digital, transparent und zukunftssicher – für effizientere Prozesse, bessere Entscheidungen und mehr Kontrolle über ihr Immobilienportfolio.
    Jetzt mehr erfahren oder Demo vereinbaren: www.comin.de/de/
    Denn: „Wer Transparenz schafft, trifft die besseren Entscheidungen.“ Und genau dafür gibt es Com In.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Com In GmbH & Co. KG Consulting + Solutions
    Herr Steffen Teufel
    Graf-Schack-Allee 11
    D-19053 Schwerin
    Deutschland

    fon ..: +49 (0)385 / 5 93 33-0
    fax ..: +49 (0)385 / 5 93 33-90
    web ..: https://www.comin.de/en/
    email : info@comin.de

    Com In positioniert sich als der Anbieter für CREM-Software in Deutschland, Österreich und der Schweiz – mit einer zukunftsweisenden Lösung für Unternehmen jeder Größe.
    Die Einführung einer Immobilienmanagementsoftware erfordert nicht nur technisches Know-how, sondern auch tiefgehendes Branchenwissen. Hier hebt sich Com In GmbH & Co. KG deutlich vom Wettbewerb ab. Neben der leistungsstarken Software profitieren Kunden von persönlicher Beratung, professioneller Implementierung und langfristiger Unterstützung durch ein erfahrenes Expertenteam.

    Pressekontakt:

    Com In GmbH & Co. KG Consulting + Solutions
    Frau Dorothée Melzer
    Graf-Schack-Allee 11
    D-19053 Schwerin

    fon ..: +49 (0)385 / 5 93 33-0
    web ..: https://www.comin.de/en/
    email : info@comin.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

