6 Milliarden Tonnen Kali: Jetzt beginnt Banios entscheidende Phase!

Die Welt braucht mehr Nahrung – und damit mehr Kali. In Gabun nimmt ein gewaltiges Projekt Form an, das für die globale Düngemittelversorgung wichtig werden könnte.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Millennial Potash Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Millennial Potash Corp. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 28.07.2026, 5:33 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

während Anleger seit Jahren vor allem auf Lithium, Kupfer oder Seltene Erden blicken, gewinnt im Hintergrund ein Rohstoff an strategischer Bedeutung: Kaliumchlorid (Potash). Als einer der drei zentralen Pflanzennährstoffe ist Kalium für Produktivität, Qualität und Widerstandskraft vieler Nutzpflanzen unverzichtbar.

Rund 95 % der weltweiten Kalinutzung entfallen auf Düngemittel. Gemeinsam mit Stickstoff und Phosphor bildet Kalium die Grundlage für hohe und stabile Ernteerträge. Eine weiter wachsende Weltbevölkerung und sinkende Ackerfläche je Einwohner erhöhen den Druck, bestehende Flächen effizienter zu bewirtschaften. Genau hier bleibt Kali ein strukturell wichtiger Rohstoff für die Ernährungssicherheit.

Der Kalimarkt ist zugleich stark konzentriert. Kanada, Russland und Belarus zählen zu den führenden Förderländern. Sanktionen, Handelsbeschränkungen oder…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die vorstehenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen und enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Tatsachenangaben beruhen auf den nachstehend genannten öffentlich zugänglichen Quellen. Soweit eine Aussage als Einschätzung, Erwartung oder Möglichkeit formuliert ist, handelt es sich nicht um eine feststehende Tatsache oder Garantie.

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Quellen / Methodik: Millennial Potash Corp., Pressemitteilungen vom 23.04.2024 (PEA), 29.12.2025 (aktualisierte NI-43-101-Mineralressourcenschätzung), 13.01.2026 (Beginn der DFS mit ERCOSPLAN und DFC-Unterstützung), 24.02.2026 (Haute-Banio-Explorationslizenz), 15.04.2026 (Projektanteil auf 80 % erhöht), 12.05.2026 (Beginn des Phase-3-Bohrprogramms) und 08.07.2026 (Besuch des gabunischen Bergbauministers); Projektseite Banio und Unternehmensdarstellung, abgerufen am 23.07.2026; Natural Resources Canada und USGS zu Verwendung und Marktstruktur von Kali; Vereinte Nationen, World Population Prospects 2024. Es wurden keine proprietären Bewertungsmodelle, Kursziele oder formalen Kauf-, Verkaufs- oder Halteeinstufungen erstellt.

Art des Inhalts: Bezahlte Marketingmitteilung / werblicher Promotiontext; keine unabhängige Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Eine Aktualisierung erfolgt nur, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Technische Angaben / NI 43-101: Die wissenschaftlichen und technischen Angaben wurden ausschließlich aus den genannten Unternehmensmeldungen und dem veröffentlichten NI-43-101-Bericht übernommen. Die zugrunde liegenden Veröffentlichungen nennen Peter J. MacLean, Ph.D., P.Geo. (Ontario), sowie für die aktualisierte Mineralressourcenschätzung zusätzlich Dr. Sebastiaan van der Klauw, EurGeol., als Qualified Persons. Diese Veröffentlichung enthält keine neue Mineralressourcen- oder Reservenschätzung und keine eigenständige technische Interpretation. SRC ist keine Qualified Person und hat die technischen Angaben nicht unabhängig verifiziert. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven; vermutete Mineralressourcen weisen ein höheres geologisches Unsicherheitsniveau auf. Die PEA ist vorläufig, berücksichtigt vermutete Mineralressourcen und garantiert weder Finanzierung, Bau noch Produktion.

Hinweis zu Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / §§ 85 ff. WpHG: Diese Veröffentlichung ist als Anzeige/Werbung und Marketingmitteilung gekennzeichnet. Sie kann gleichwohl Informationen enthalten, die als Anlage- oder Anlagestrategieempfehlung verstanden werden könnten. Identität von Ersteller, Verbreiter und Autor, Datum und Uhrzeit der Erstveröffentlichung, Quellen, Methodik, Zeithorizont, Vergütung, Interessen sowie wesentliche Chancen und Risiken werden deshalb offengelegt. Eine etwaige Anzeigepflicht nach § 86 WpHG ist vom jeweils verantwortlichen Ersteller oder Weitergeber für den konkreten Verbreitungsweg eigenständig sicherzustellen.

Bedeutung & Zeithorizont: Keine formale Kauf-, Verkaufs- oder Halteempfehlung; thematisch positive, zugleich ausdrücklich spekulative Einschätzung mit einem mittleren Betrachtungshorizont von 6 bis 24 Monaten. Änderungen bei Rohstoffpreisen, Kosten, Projektzeitplan, Ressourcen, Genehmigungen, Finanzierung oder Marktbedingungen können die Einschätzung wesentlich verändern. Es werden keine aktuellen Börsenkurse, Kursziele oder konkreten Einstiegskurse genannt.

Wesentliche Chancen: strategisch wichtiger Düngemittelrohstoff; mögliche Diversifizierung globaler Lieferketten; sehr große berichtete Mineralressource; 80-prozentiger Projektanteil mit vertraglichem Pfad zu 100 %; Lage nahe dem Atlantik; potenzielle Hafen- und Logistikoptionen; laufende DFS und ESIA; DFC-Unterstützung für Machbarkeitsarbeiten; mögliches Ressourcenwachstum durch Phase-3-Bohrungen; erklärte Unterstützung der gabunischen Regierung.

Wesentliche Risiken: keine Mineralreserven, keine abgeschlossene DFS, keine endgültige Projektfinanzierung und keine Bauentscheidung; Rohstoffpreis-, Währungs-, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken; Genehmigungs-, Umwelt- und Sozialrisiken; technische Risiken des Lösungsbergbaus; mögliche CAPEX- und OPEX-Abweichungen; Hafen-, Energie-, Infrastruktur- und Transportrisiken; Länder- und Standortrisiken Gabun; Projektverzögerungen, eingeschränkte Liquidität der Aktie und Totalverlustrisiko.

Angaben zu Interessenkonflikten: Swiss Resource Capital AG erhält vom besprochenen Emittenten oder in dessen Auftrag eine Vergütung für Investor-Relations-, Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen. Daraus ergeben sich erhebliche Interessenkonflikte. Swiss Resource Capital AG und/oder der Autor können Aktien oder andere Wertpapiere des Emittenten halten, kaufen oder verkaufen und von Kursbewegungen profitieren. Nach der zum Veröffentlichungszeitpunkt vorliegenden Offenlegung besteht keine bekannte einzelne Netto-Long- oder Netto-Short-Position von SRC oder Autor in Höhe von 0,5 % oder mehr des ausgegebenen Aktienkapitals. Soweit bekannt bestehen keine Market-Making-, (Co-)Lead-Manager- oder Investment-Banking-Rollen; eine Beteiligung des Emittenten an SRC von 5 % oder mehr besteht nach vorliegender Offenlegung nicht.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden. Aktien von Explorations-, Entwicklungs-, Small- und Microcap-Unternehmen können sehr stark schwanken, nur eingeschränkt handelbar sein und bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Alle Informationen wurden mit angemessener Sorgfalt aus Quellen zusammengestellt, die zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig angesehen wurden. Eine Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit und fortdauernde Aktualität wird nicht übernommen. Prognosen, Planungen, Projektkennzahlen, Studienergebnisse und zukunftsgerichtete Aussagen können sich ändern oder nicht eintreten. Diese Veröffentlichung wurde weder von der BaFin, der British Columbia Securities Commission, der TSX Venture Exchange noch von einer anderen Aufsichts- oder Börsenbehörde geprüft oder genehmigt. Anleger sollten eigene Recherchen durchführen und bei Bedarf unabhängige professionelle Beratung einholen.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT: Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verbreitung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist – insbesondere in den USA, Kanada, Australien und Japan sowie an US-Persons im Sinne von Regulation S – ist nicht gestattet.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung enthält Aussagen zu möglichen zukünftigen Entwicklungen, erkennbar unter anderem an Begriffen wie „könnte“, „soll“, „plant“, „erwartet“, „beabsichtigt“ oder „möglich“. Sie beruhen auf Annahmen zum Datum der Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, insbesondere hinsichtlich Rohstoff- und Wechselkurspreisen, Ressourcen, Studien, Kosten, Genehmigungen, Finanzierung, Technik, Infrastruktur, Umwelt- und Sozialthemen, Nachfrage und Standortbedingungen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

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