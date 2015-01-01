  • Solarthermie verständlich erklärt: Hörbuch unterstützt Hausbesitzer bei der Nutzung von Sonnenwärme

    Das Hörbuch „Solarthermie: Kosten senken & Umwelt schonen“ vermittelt Hausbesitzern Grundlagen zur Sonnenwärme (Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung, Kollektoren, Wirtschaftlichkeit).

    BildNeuer Ratgeber vermittelt Grundlagen, Einsatzmöglichkeiten und Entscheidungskriterien rund um Solarthermie für Wohngebäude Die Nutzung von Sonnenenergie wird häufig mit Photovoltaik zur Stromerzeugung verbunden. Solarthermie verfolgt dagegen einen anderen Ansatz: Sie nutzt die Wärme der Sonne direkt zur Erwärmung von Trinkwasser oder zur Unterstützung der Heizungsanlage. Gerade für Hausbesitzer, die ihre Energiekosten senken und erneuerbare Energien in ihr Gebäude integrieren möchten, kann Solarthermie eine interessante Ergänzung zur bestehenden Anlagentechnik sein.

    Das Hörbuch „Solarthermie: Kosten senken & Umwelt schonen“ bereitet die wichtigsten Grundlagen, technischen Zusammenhänge und Planungsschritte verständlich auf. Es richtet sich an Eigentümer, die sich vor einer Modernisierung ihrer Heizungsanlage oder vor einer Investition in erneuerbare Energien umfassend informieren möchten.

    Solarthermische Anlagen bestehen im Wesentlichen aus Kollektoren, Rohrleitungen, einer Solarstation, Regelungstechnik und einem geeigneten Speicher. Über die Kollektoren wird die Sonnenwärme aufgenommen und über eine Wärmeträgerflüssigkeit zum Speicher transportiert. Dort kann die Energie für die Warmwasserbereitung oder zusätzlich zur Heizungsunterstützung genutzt werden.

    Weitere fachliche Informationen zur Nutzung von Solarthermie für Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung stellt die Bauernfeind Energie Consulting UG auf ihrer Solarthermie-Themenseite bereit:
    https://energieberater-bauernfeind.de/home/solarthermie-heizen-mit-der-sonne

    Solarthermie für Warmwasser und Heizungsunterstützung

    Ein häufiger Einsatzbereich der Solarthermie ist die Unterstützung der Trinkwassererwärmung. Besonders in den sonnenreichen Monaten kann ein erheblicher Teil des Warmwasserbedarfs über Sonnenenergie gedeckt werden. Dadurch reduziert sich der Einsatz des konventionellen Wärmeerzeugers.

    Eine größere Anlage kann zusätzlich zur Heizungsunterstützung beitragen. Dabei wird die solare Wärme nicht nur für das Trinkwasser, sondern auch für das Heizsystem genutzt. Die tatsächliche Wirkung hängt jedoch stark vom Gebäude, vom Wärmebedarf, von der Größe der Kollektorfläche, vom Speicher und vom Temperaturniveau des Heizsystems ab.

    Das Hörbuch erläutert, warum Solarthermie nicht isoliert betrachtet werden sollte. Entscheidend ist das Zusammenspiel mit der vorhandenen Heizungsanlage. Eine Gas- oder Ölheizung, eine Wärmepumpe, ein Pelletkessel oder ein anderes Heizsystem kann durch Solarthermie ergänzt werden. Je nach Konzept kann die Solarthermie dazu beitragen, Brennstoffverbrauch, Strombedarf oder Betriebskosten zu reduzieren.

    Planung, Wirtschaftlichkeit und technische Voraussetzungen

    Damit eine solarthermische Anlage sinnvoll arbeiten kann, müssen verschiedene Randbedingungen geprüft werden. Dazu gehören die Ausrichtung und Neigung der Dachfläche, mögliche Verschattungen, die verfügbare Fläche, der Warmwasserbedarf, die vorhandene Speichertechnik und die Einbindung in das Heizsystem.

    Auch die Frage der Wirtschaftlichkeit wird im Hörbuch behandelt. Die Investitionskosten hängen unter anderem von der Anlagengröße, der Kollektorart, dem Speicher und dem Installationsaufwand ab. Demgegenüber stehen mögliche Einsparungen beim Energieverbrauch sowie Fördermöglichkeiten, sofern diese für das jeweilige Vorhaben verfügbar sind.

    Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der realistischen Erwartung an den solaren Ertrag. Solarthermie liefert im Sommer besonders hohe Erträge, während der Beitrag in der Heizperiode geringer ausfallen kann. Deshalb ist eine passende Auslegung entscheidend. Eine zu kleine Anlage schöpft das Potenzial möglicherweise nicht aus, während eine zu große Anlage im Sommer zu Überschüssen führen kann.

    Verständliche Orientierung vor der Investitionsentscheidung

    Das Hörbuch soll keine individuelle Fachplanung ersetzen. Es vermittelt jedoch das notwendige Grundwissen, um Angebote besser einordnen, technische Begriffe verstehen und Fachgespräche gezielter führen zu können.

    Behandelt werden unter anderem:

    * Grundlagen der Solarthermie,
    * Unterschiede zwischen Solarthermie und Photovoltaik,
    * Warmwasserbereitung mit Sonnenwärme,
    * Heizungsunterstützung durch Solarthermie,
    * Kollektortypen und Speichertechnik,
    * Einbindung in bestehende Heizungsanlagen,
    * Anforderungen an Dachfläche und Gebäude,
    * Wirtschaftlichkeit und mögliche Einsparungen,
    * Fördermöglichkeiten,
    * typische Planungsfehler und Entscheidungskriterien.

    Damit bietet das Hörbuch eine kompakte Orientierung für Hausbesitzer, die sich mit erneuerbaren Energien, energetischer Modernisierung und langfristig niedrigeren Energiekosten beschäftigen.

    Eine ausführliche Beschreibung des Hörbuchs „Solarthermie: Kosten senken & Umwelt schonen“ ist auf der Produktseite verfügbar:
    https://copecart.com/products/e1c3be39/checkout

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Bauernfeind Energie Consulting UG
    Herr Andreas Bauernfeind
    Stonsdorfer Weg 4a
    22844 Norderstedt
    Deutschland

    fon ..: 0176 47958092
    fax ..: ./.
    web ..: https://energieberater-bauernfeind.de/
    email : info@energieberater-bauernfeind.de

    Die Bauernfeind Energie Consulting UG entwickelt und veröffentlicht digitale Informationsprodukte zu den Themen regenerative Energien, nachhaltiges Wohnen und energieeffiziente Gebäudetechnik. Das Angebot umfasst insbesondere Hörbücher, E-Books und Onlinekurse, in denen technische und erklärungsbedürftige Inhalte verständlich, strukturiert und praxisnah aufbereitet werden.

    Ein Schwerpunkt liegt auf Lösungen für eine nachhaltige Energieversorgung von Gebäuden. Dazu gehören unter anderem Wärmepumpen, Photovoltaik, Solarthermie, Blockheizkraftwerke und weitere Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien.

    Geschäftsführer der Bauernfeind Energie Consulting UG ist Andreas Bauernfeind, Diplom-Ingenieur, Planungsingenieur für Heizungs-, Lüftungs-, Kälte- und Sanitärtechnik sowie Energieberater. Seine berufliche Erfahrung aus der technischen Gebäudeplanung und Energieberatung fließt in die Entwicklung der Inhalte ein.

    Pressekontakt:

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