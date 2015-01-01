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Behalte deine Mobilität gezielt bei: Praxis für Physiotherapie Stephan Bender
Gezielte Handgriffe können oft mehr bewirken als gedacht. Erfahre, wie die Manuelle Therapie Beschwerden behandelt und die Funktion des Bewegungsapparates unterstützt.
Manuelle Therapie in Bruchmühlbach-Miesau
Schmerzen, Verspannungen oder Bewegungseinschränkungen können den Alltag erheblich belasten. Die Manuelle Therapie ist eine bewährte physiotherapeutische Behandlungsmethode, um Funktionsstörungen des Bewegungsapparates gezielt zu behandeln und die Beweglichkeit nachhaltig zu verbessern.
Je nach Beschwerdebild kommen verschiedene manuelle Techniken zum Einsatz. Durch gezielte Mobilisationen der Gelenke sowie Dehn- und Grifftechniken können Blockaden gelöst, Schmerzen gelindert und die natürliche Beweglichkeit gefördert werden. Dabei steht nicht nur die Behandlung der Symptome, sondern vor allem die Suche nach den Ursachen Ihrer Beschwerden im Mittelpunkt.
In der Praxis für Physiotherapie Stephan Bender in Bruchmühlbach-Miesau erhalten Sie eine individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Behandlung. Gemeinsam mit Ihnen entwickelt das erfahrene Team ein passendes Therapiekonzept mit dem Ziel, Ihre körperliche Funktion zu verbessern und Ihre Lebensqualität langfristig zu steigern.
Unsere Leistungen im Überblick:
Krankengymnastik
Manuelle Therapie
Triggerpunkt-Behandlung
Manuelle Lymphdrainage
Klassische Massagetherapie
Fußreflexzonenmassage
CMD- und Kiefergelenksbehandlungen
Das Team der Praxis für Physiotherapie Stephan Bender begleitet Sie kompetent auf Ihrem Weg zu mehr Beweglichkeit und einem schmerzfreieren Alltag.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Praxis für Physiotherapie Stephan Bender
Herr Stephan Bender
St. Wendeler Straße 44
66892 Bruchmühlbach-Miesau
Deutschland
fon ..: 06372 / 55 44
web ..: http://www.physiotherapie-bender.de
email : pr@dsa-marketing.ag
Pressekontakt:
Praxis für Physiotherapie Stephan Bender
Herr Stephan Bender
St. Wendeler Straße 44
66892 Bruchmühlbach-Miesau
fon ..: 06372 / 55 44
web ..: http://www.physiotherapie-bender.de
email : pr@dsa-marketing.agDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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