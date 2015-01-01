  • Ihre Praxis für Physiotherapie in Langen: Susanne Strohschnitter

    Individuelle Physiotherapie in Langen: Moderne Praxis, erfahrenes Team und ganzheitliche Behandlungen für mehr Beweglichkeit, weniger Schmerzen und ein aktives, beschwerdefreies Leben.

    In der Praxis Susanne Strohschnitter in Langen stehen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden im Fokus. Eine moderne Ausstattung, angenehme Atmosphäre und ein kompetentes Team sorgen dafür, dass Sie sich von Anfang an gut aufgehoben fühlen. Ziel ist es, Ihre Bewegungsfreiheit zu fördern und Sie aktiv im Alltag zu unterstützen.

    Individuelle Therapieansätze

    Jede Behandlung wird auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt. In einem ausführlichen Gespräch wird gemeinsam ein passender Therapie- und Trainingsplan entwickelt, um Ihre Beschwerden gezielt zu lindern und Ihre Lebensqualität zu steigern.

    Ganzheitliche Behandlungsmethoden

    Das erfahrene Team unterstützt Sie bei unterschiedlichen Beschwerden – von Rückenproblemen bis hin zu Kopfschmerzen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Manuellen Meridian Therapie©, die den Bewegungsapparat ganzheitlich betrachtet. Ergänzend kommen Krankengymnastik und klassische Massagen zum Einsatz. Die individuell kombinierte Heilmitteltherapie sorgt dabei für optimale Behandlungsergebnisse.

    Leistungsangebot im Überblick

    Zum Angebot gehören unter anderem Wärme- und Kältetherapie, Krankengymnastik, Massagen, neurologische Behandlungen sowie Wellnessanwendungen. So erhalten Sie eine umfassende Betreuung aus einer Hand.

    Therapeutische Versorgung im Vergleich

    Physiotherapie zählt zu den größten Bereichen therapeutischer Dienstleistungen. Daneben sind auch Krankengymnastik, Ergotherapie und physikalische Therapien stark vertreten, während spezialisierte Angebote deutlich seltener sind.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Physiotherapie Strohschnitter
    Frau Susanne Graf
    Westendstr. 2
    63225 Langen (Hessen)
    Deutschland

    fon ..: 06103 3863885
    fax ..: 06103 3863884
    web ..: https://www.physiotherapie-langen.de/index.html
    email : pr@deutsche-stadtauskunft.ag

    Pressekontakt:

    Physiotherapie Strohschnitter
    Frau Susanne Graf
    Westendstr. 2
    63225 Langen (Hessen)

    fon ..: 06103 3863885
    web ..: https://www.physiotherapie-langen.de/index.html
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