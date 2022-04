MARL NEUERÖFFNUNG! Physiotherapie Praxis REcover

Am 07. Mai ab 14 Uhr – Neugierig? Ihr seid herzlich willkommen!

Für das leibliche Wohl sowie viel Spaß für eure Kinder ist gesorgt! Wir freuen uns auf euch!

Ab Mai bietet Euch die Physiotherapie Praxis REcover folgende Leistungen:

Krankengymnastik

Manuelle Therapie

Sektoraler Heilpraktiker für Physiotherapie

Manuelle Lymphdrainage

Cranio Mandibuläre Dysfunktion (CMD)

Gerätegestützte Krankengymnastik (KGG)

Massage

Elektrotherapie/ Ultraschall

Fango/ Naturmoor

Höhenluft

BIA Körperanalysemessung

Dr. WOLFF – Segmentales Stabilisationstraining/ Rückentraining

Wer kennt es nicht? Rückenschmerzen

Das Dr. Wolff Segmentales Rückentraining bietet unseren Patienten genau diese Wahrnehmung. Durch Analysen, Pre -und Re-Tests und ein, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Trainingskonzept, helfen wir Ihnen, genau diese Wahrnehmung zu schulen. Eine gezielte Wahrnehmung wird Ihnen einen deutlichen Mehrwert in Ihrem Alltag bietet. Auch bei bereits bestehenden Beschwerden bietet Ihnen dieses Konzept eine Abhilfe, um Beschwerden zu lindern und das erneute Auftreten zu verhindern.

Lassen Sie sich gern kostenlos bei uns beraten und wir erarbeiten, mit Ihnen zusammen, einen zukunftsorientierten Zeitplan.

Für mehr Infos besucht uns gerne auf Instagram, Facebook oder unserer Homepage! Natürlich könnt ihr uns auch gerne anrufen!

0178/ 3469803

Physiotherapie Praxis REcover

Lipperweg 127

45772 Marl

https://recover-marl.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxis für Physiotherapie und Osteopathie

In unserer Praxis wird nicht die Krankheit in den Mittelpunkt gestellt, sondern Sie als Mensch. Durch professionelles Vorgehen, innovative Hilfsmittel, sowie Analysetools, finden wir heraus was die primäre Problematik bei Ihnen ist.

