  • Kunterbunter Kindersamstag 2026 in der Wolfsburger Innenstadt

    Maskottchenparade und Tombola als besondere Highlights

    BildWolfsburg, 10.04.2026 – Am Samstag, 25. April 2026, veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) zum neunten Mal den Kunterbunten Kindersamstag in der Wolfsburger Fußgängerzone. Von 11 bis 18 Uhr gibt es für Kinder jeden Alters ein buntes Spiel- und Unterhaltungsprogramm.

    „Beim Kunterbunten Kindersamstag heißt es ,Spielen, ausprobieren und einfach Spaß haben!‘. Mit der diesjährigen Auflage führen wir das Erfolgskonzept fort und laden zu einem erlebnisreichen Besuch der Wolfsburger Innenstadt ein, bei dem die kleinen Gäste im Mittelpunkt stehen“, verspricht Frank Hitzschke, Prokurist der WMG. „Ein besonderer Dank gilt unseren Partnern, ohne die diese Veranstaltung in der Form nicht umsetzbar wäre.“

    Die Besucherinnen und Besucher können sich auf zahlreiche kostenfrei nutzbare Angebote zum Ausprobieren und Mitmachen wie Hüpfburgen, eine Rollenrutsche, einen Kletterturm und vieles mehr freuen. Besonderes Highlight ist die Maskottchenparade mit fantasievollen Figuren wie Prinzessinnen und Superhelden, die ihre kleinen Fans nicht nur auf der Bühne, sondern auch hautnah als Walk Act begeistern. Darüber hinaus präsentieren sich verschiedene Wolfsburger Vereine auf der Bühne und es gibt ein Figurentheater. Bei einer wohltätigen Tombola gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Die Erlöse kommen dem Frauenhaus Wolfsburg zugute, das damit Mütter und ihre Kinder unterstützt. Für das leibliche Wohl stehen verschiedene Cateringstände bereit.

    Unterstützt wird der Kunterbunte Kindersamstag von der WOBCOM, den Stadtwerken, der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, der Audi BKK, Allertal Immobilien, der AOK, dem ADAC, der City-Galerie, möbelmeyer, der Neuland, SCHRÖDER rent a car, Antenne Niedersachsen, den Wolfsburger Nachrichten, der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung sowie der Bürgerstiftung Wolfsburg.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH
    Frau Antonia Müller
    Porschestraße 26
    38440 Wolfsburg
    Deutschland

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    email : presse@wmg-wolfsburg.de

    Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

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