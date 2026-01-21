Wolfsburg Women Connect 2026

Early-Bird-Tickets für überregionalen Netzwerkabend ab sofort verfügbar

Wolfsburg, 21.01.2026 – Nach dem Erfolg in den vergangenen zwei Jahren geht die Netzwerkveranstaltung „Wolfsburg Women Connect“ in die dritte Runde: Am 15. April 2026 veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) den Netzwerkabend speziell für Unternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen ab 17 Uhr im CinemaxX Wolfsburg. Auf dem Programm stehen verschiedene Impulsvorträge zum Thema „Stark & sichtbar“, diverse Informationsangebote zu frauenpolitischen Themen sowie Networking. Interessierte können sich unter www.wmg-wolfsburg.de/wwc, solange der Vorrat reicht, ihr Ticket zum Early-Bird-Preis von 44 Euro (inkl. Getränke und Fingerfood) sichern. Anschließend sind die Tickets für 59 Euro erhältlich.

„Starke Netzwerke sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für persönliche Entwicklung, wirksame Führung und nachhaltiges Wachstum. Mit Wolfsburg Women Connect bietet unser Wolfsburg Convention Bureau Frauen in Führungspositionen eine Plattform, die strategische Vernetzung, Austausch und neue unternehmerische Impulse ermöglicht“, erklärt Wirtschaftsdezernent und WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

Die Teilnehmerinnen erwarten bei Wolfsburg Women Connect in besonderer Kinoatmosphäre Keynotes der selbsternannten Schlagfertigkeitsqueen und Bestsellerautorin Nicole Staubinger sowie von Stimm- und Business-Coach Jana Catharina Schmidt. Beide geben spannende Impulse, wie Frauen sich im Beruflichen sowie Privaten behaupten und für sich einstehen können. Im Anschluss bietet sich im Foyer begleitet von verschiedenen Liveacts die Möglichkeit, zu netzwerken und sich bei den ausstellenden frauengeführten Unternehmen, Vereinen und Verbänden zu informieren. Eine Signierstunde mit den Speakerinnen sowie eine Tombola der Soroptimistinnen Wolfsburg ergänzen das Programm.

Organisiert wird der Netzwerkabend vom Wolfsburg Convention Bureau der WMG. Ines Simon, Leiterin des Wolfsburg Convention Bureau der WMG, sagt: „Die Vorbereitungen unseres Netzwerkevents laufen auf Hochtouren und wir freuen uns auf ein großartiges Programm und inspirierende Speakerinnen. Ein besonderer Dank gilt schon vorab unseren Partnern und Unterstützern, ohne die das Event in dieser Form nicht möglich wäre.“

Weitere Informationen sind online unter www.wmg-wolfsburg.de/wwc zu finden. Rückfragen können per E-Mail an tagungen@wmg-wolfsburg.de gestellt werden.

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

