Tagungsstandort Wolfsburg setzt Qualitätsstandards

Touristische Leistungsträger und WMG unterzeichnen MICE-Charta für Wolfsburg

Wolfsburg, 16.01.2026 – Attraktive Angebote sowie hohe Qualitäts- und Servicestandards am Tagungsstandort Wolfsburg – darauf verständigen sich 13 Institutionen aus der lokalen Hotel- und Veranstaltungsbranche mit der Unterzeichnung der von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) initiierten MICE-Charta für Wolfsburg. Ziel der Vereinbarung ist es, die MICE-Branche mit einheitlichen Qualitäts- und Servicestandards sowie einer intensivierten Zusammenarbeit weiter auszubauen und Wolfsburg als Destination für Geschäftsreisen und -veranstaltungen national sowie international weiter bekannt zu machen.

„Der Geschäftstourismus ist für den Tourismusstandort Wolfsburg von wirtschaftlich großer Bedeutung und prägt diesen seit vielen Jahren“, berichtet Jens Hofschröer, Wirtschaftsdezernent und WMG-Geschäftsführer. „Die gemeinsame MICE-Charta ist ein wichtiges Standortversprechen zur kraftvollen Positionierung des Tagungsstandortes Wolfsburg und fördert die Zusammenarbeit aller touristischen Leistungsträger.“

Mit der Unterzeichnung der MICE-Charta für Wolfsburg verpflichten sich die touristischen Leistungsträger zu definierten Qualitäts- und Servicestandards. Dazu gehören unter anderem verlässliche und transparente Abläufe, faire Vertrags- und Stornierungsbedingungen sowie individuelle und reaktionsschnelle Kundebetreuung. Auch die Entwicklung innovativer, digitaler sowie nachhaltiger Veranstaltungsformate sind zentrale Themen. Gleichzeitig soll die regionale Zusammenarbeit der Partner weiter intensiviert werden. Das umfasst gegenseitige Unterstützung, Wissens- und Erfahrungsaustausch sowie die Entwicklung eines gemeinsamen strategischen MICE-Konzepts für Wolfsburg.

Als zentrale Schnittstelle zwischen den touristischen Partnern und den Kunden nimmt das Wolfsburg Convention Bureau der WMG eine zentrale Rolle ein. Kunden finden von der Planung bis zur Durchführung ihrer Events Unterstützung beim Wolfsburg Convention Bureau, das auf die Leistungsangebote aus dem breiten Partnernetzwerk zurückgreift und umfassend dazu berät.

Ines Simon, Leiterin des Wolfsburg Convention Bureau bei der WMG, führt aus: „Die Charta wurde von Beginn an in enger Abstimmung mit den Partnern erarbeitet und ist darauf ausgelegt, fortlaufend angepasst zu werden und neue Institutionen einzubeziehen. Sie bildet künftig die Basis für gemeinsame Projekte und Formate.“

Zu den Unterzeichnern gehören bisher das Courtyard by Marriott, das INNSIDE by Meliá, das Leonardo Hotel, das Privathotel alte mühle, das The Ritz-Carlton, der CongressPark, die Designer Outlets, das Kunstmuseum, das phaeno, der VfL sowie die Grizzlys. Auch der City Marketing und Tourismus Wolfsburg e.V. (CMT) und die WMG selbst haben die Charta unterzeichnet.

„Höchste Qualitätsansprüche und Zusammenarbeit sind Werte, die alle Partner bereits leben. Mit dieser Selbstverpflichtung wird dies konkretisiert und intensiviert“, erklärt Christoph Neumann, Geschäftsführer des Courtyard by Marriott und Vorsitzender des Tourismusbeirats der WMG. „Nur gemeinsam gestalten wir die Zukunft Wolfsburgs als attraktive Event- und Kongressstadt.“

Michael Ernst, Centermanager der Designer Outlets Wolfsburg und Vorstandsmitglied des CMT, freut sich über den neuen Schritt: „Als Interessenvertretung für Handel, Tourismus und Wirtschaft begrüßt der CMT die MICE-Charta ausdrücklich. Sie bringt unsere gemeinsamen Ambitionen auf den Punkt. Davon profitieren Hotellerie, Eventlocations, Gastronomie und Handel sowie Geschäftsreisende gleichermaßen.“

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren." aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

