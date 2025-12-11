Endspurt für den Wolfsburger Weihnachtsmarkt 2025

Noch bis zum 29. Dezember weihnachtet es in der Innenstadt

Wolfsburg, 11.12.2025 – In den letzten Wochen hat der Wolfsburger Weihnachtsmarkt zehntausende Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt gelockt. Noch bis zum 29. Dezember 2025 (außer 24. und 25. Dezember) lädt der Markt mit seinem vielfältigen kulinarischen Angebot sowie abwechslungsreichen Rahmenprogramm für die ganze Familie zum Verweilen ein.

„Für viele ist ein Besuch auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt fester Bestandteil der Weihnachtszeit. Das hat sich in den letzten Wochen auch an der guten Besucherresonanz gezeigt“, sagt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Auch vor und nach den Feiertagen erwartet die Gäste weiterhin weihnachtliche Stimmung und ein vielfältiges Angebot.“

In der Woche vor Weihnachten können sich Weihnachtsmarktbesucherinnen und -besucher ein letztes Mal auf Live-Musik auf der Weihnachtsmarktbühne freuen. Am Donnerstag, 18. Dezember 2025, geht es los mit den After Work-Hits. Von 17 bis 20:45 Uhr legt auf der Weihnachtsmarktbühne das DJ-Duo Silberfunkt auf.

Am Freitag, 19. Dezember 2025, geht es von 13 bis 15:15 Uhr mit dem DJ-Duo tonArt weiter. Von 16 bis 17 Uhr spielt die Cover-Band Bring Me Roses. Das Aerial Sport-Studio Cheesy Heaven präsentiert von 17:30 bis 17:55 Uhr eine Akrobatik-Darbietung. Von 19:30 bis 21:45 tritt die Cover-Band Impuls live auf.

Am Samstag, 20. Dezember 2025, startet das Bühnenprogramm von 14 bis17 Uhr mit dem Schlager-Pop-Duo 2KlangAffäre. Den Schluss bildet von 19 bis 21:45 Uhr schließlich die Cover-Band Hobbit Musictainment.

Sportliche Unterstützung erhält der Weihnachtsmarkt an gleich zwei Tagen von jeweils 18 bis ca. 19:30 Uhr: Am Donnerstag, 18. Dezember 2025, verstärkt der VfL Wolfsburg e.V. das Team am Stand „Feuerzangenbowle Ski-Scheune“ unter dem Glasdach. Kurz vor Weihnachten gibt es dann für Eishockey-Fans ein besonderes Highlight. Am Samstag, 20. Dezember 2025, schenken Spieler der Grizzlys Wolfsburg am Stand „Bella’s Glühweininsel“ Getränke aus und freuen sich Fans zu treffen.

Kinder können sich noch bis zum Sonntag, 21. Dezember 2025, im NEULAND Haus des Weihnachtsmannes donnerstags und freitags von 16 bis 19 Uhr, samstags von 14 bis 19 Uhr sowie sonntags von 14 bis 18 Uhr auf kostenlose Bastelaktionen und Märchenstunden mit dem Künstlerehepaar Sterz freuen. Am Mittwoch, 17. Dezember 2025, lädt die NEULAND Stiftung darüber hinaus zur Weihnachtsbastelei für Jung und Alt ein.

Neben dem abwechslungsreichen Bühnen- und Kinderprogramm verbreiten insgesamt rund 60 Stände mit vielfältigem kulinarischem Angebot eine besinnliche Weihnachtsstimmung. Zusätzlich bieten in den Kreativhütten wechselnde, lokale Kunstschaffende noch bis zum Mittwoch, 23. Dezember 2025, verschiedenste Handwerksarbeiten wie Keramik, 3D-Druckartikel, handgegossene Kerzen und Dekoartikel an.

Veranstaltet wird der Wolfsburger Weihnachtsmarkt von der WMG. Weitere Informationen zum Markt sowie dem diesjährigen Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden. Zusätzliche Tipps für den Weihnachtsmarkt-Besuch gibt es während der gesamten Laufzeit des Markts auf dem Instagram-Kanal „wolfsburgerleben„.

Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2025 im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11:00 bis 21:00 Uhr

Freitag und Samstag: 11:00 bis 22:00 Uhr

Sonn- und Feiertag: 13:00 bis 20:00 Uhr

24. und 25. Dezember: geschlossen

29. Dezember: 11:00 bis 20:00 Uhr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: 053618999456

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

Pressekontakt:

Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße Porschestr

38440 Wolfsburg

fon ..: 053618999456

email : presse@wmg-wolfsburg.de

