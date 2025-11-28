Wolfsburger Weihnachtsmarkt 2025 erfolgreich gestartet

Nikolaus, Live-Musik und Kinderschminken in der zweiten Weihnachtsmarktwoche

Wolfsburg, 28.11.2025 – Am Montag, 24. November 2025, öffnete der Wolfsburger Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) ist mit dem Start sehr zufrieden. Auch in der kommenden Woche erwartet die Besucherinnen und Besucher neben weihnachtlicher Atmosphäre und einem breiten Gastronomieangebot ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie.

„Der Wolfsburger Weihnachtsmarkt ist sehr gut angelaufen und wir konnten in den ersten Tagen bereits zahlreiche Gäste begrüßen“, resümiert Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Das Programm in der kommenden Woche hält Attraktionen für die ganze Familie bereit.“

Das Bühnenprogramm unter dem Glasdach der zweiten Weihnachtsmarktwoche startet am Donnerstag, 4. Dezember 2025, mit den wöchentlichen After Work-Hits, bei denen das DJ-Duo Silberfunk von 17 bis 21 Uhr für Stimmung sorgt.

Am Freitag, 5. Dezember 2025, spielen Susy Mondry und Dominik Lamby von 15:15 bis 16:15 Uhr. Im Anschluss zeigt das Aerial Sport-Studios Cheesy Heaven von 16:30 bis 16:55 Uhr eine Akrobatik-Darbietung. Von 17:30 bis 18 Uhr singt die Chor-AG der Grundschule Ehmen-Mörse. Zum Schluss gibt die Cover-Band The High Fives von 19:30 bis 22 Uhr verschiedenste Hits aus Jazz, Pop und Rock zum Besten.

Am Samstag, 6. Dezember 2025, startet das Programm mit der Cover-Band Bring Me Roses feat. Ännie von 14 bis 15 Uhr. Weiter geht es von 16 bis 19 Uhr mit dem DJ-Duo tonArt. Für einen musikalischen Tagesausklang sorgt Schlagersängerin Kimberly von 20 bis 22 Uhr.

Am Mittwoch, 3. Dezember 2025, schenkt die Traditionsmannschaft des VfL Wolfsburg von 18 bis ca. 19:30 Uhr am Stand „Weihnachts-Schänke“ Getränke aus. Mit dabei sind unter anderem Roy Präger und Holger Ballwanz.

Speziell für die kleinen Weihnachtsmarktgäste kommt am Samstag, 6. Dezember 2025, Nikolaus Björn von 15 bis 18 Uhr zu Besuch auf den Wolfsburger Weihnachtsmarkt.

Zusätzlich können sich die Kinder im NEULAND Haus des Weihnachtsmannes donnerstags und freitags von 16 bis 19 Uhr, samstags von 14 bis 19 Uhr sowie sonntags von 14 bis 18 Uhr auf kostenlose Bastelaktionen und Märchenstunden mit dem Künstlerehepaar Sterz freuen. Darüber hinaus lädt die NEULAND Stiftung am Mittwoch, 3. Dezember 2025, von 16 bis 18 Uhr zu einem Konzert des Fallersleber Schülerchors ein. Am Samstag, 6. Dezember 2025, gibt es kostenlos Kinderschminken und weihnachtliches Basteln von 14 bis 18 Uhr.

Neben dem abwechslungsreichen Bühnen- und Kinderprogramm verbreiten insgesamt rund 60 Stände eine besinnliche Weihnachtsstimmung. In den Kreativhütten bieten wechselnde, lokale Kunstschaffende verschiedenste Handwerksarbeiten wie Keramik, 3D-Druckartikel, handgegossene Kerzen und Dekoartikel an.

Veranstaltet wird der Wolfsburger Weihnachtsmarkt von der WMG. Weitere Informationen zum Markt sowie dem diesjährigen Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden. Zusätzliche Tipps für den Weihnachtsmarkt-Besuch gibt es während der gesamten Laufzeit des Markts auf dem Instagram-Kanal „wolfsburgerleben„.

Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2025 im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11:00 bis 21:00 Uhr

Freitag und Samstag: 11:00 bis 22:00 Uhr

Sonn- und Feiertag: 13:00 bis 20:00 Uhr

24. und 25. Dezember: geschlossen

29. Dezember: 11:00 bis 20:00 Uhr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: 053618999456

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

Pressekontakt:

Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße Porschestr

38440 Wolfsburg

fon ..: 053618999456

email : presse@wmg-wolfsburg.de

