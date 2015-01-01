Shincheonji-Kirche Jesu richtet erneut eine große Abschlussfeier aus – über 13.000 Pastoren in vier Jahren.

Das Zion Christliche Missionszentrum feiert seine 116. Abschlussfeier: 60.000 Absolventen, davon 2.248 Pastoren – ein starkes Wachstum, das konfessionsübergreifend Begeisterung und Lernwillen zeigt.

Die 116. Abschlussfeier des Zion Christian Mission Center fand am 2. statt

Die religiöse Gemeinschaft freut sich über die Ausbildung von 60.000 „Bibelkennern“

„Leidenschaft für das Lernen der Wahrheit, die über Konfessionsgrenzen und Fraktionen hinausgeht, breitet sich aus“

Die Shincheonji-Kirche Jesu, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses (Vorsitzender Man-hee Lee, im Folgenden Shincheonji-Kirche Jesu genannt), bringt 60.000 „Bibelkenner“ hervor, die die gesamte Bibel von 1.Mose bis Offenbarung durchdringen.

Die Shincheonji-Kirche Jesu gab bekannt, dass insgesamt 59.192 Personen die 116. Abschlussfeier des Zion Christlichen Missionszentrum am 2. in der Shincheonji-Kirche in Cheongju erfolgreich abgeschlossen haben.

Das Zion Christliche Missionszentrum ist eine kostenlose Bibelschule, die die gesamte Bibel von 1.Mose bis Offenbarung systematisch lehrt. Der Schwerpunkt liegt auf „Prophezeiung und Erfüllung“, dem Kern der christlichen Schrift, und vermittelt Gottes Absicht und den Gesamtzusammenhang der Bibel. Um den Abschluss zu erlangen, müssen die Schüler alle drei Stufen – Grundstufe, Mittelstufe und Oberstufe – absolvieren und in der Abschlussprüfung mindestens 90 Punkte erreichen.

Die Shincheonji Kirche Jesu erklärte: „Trotz der schwierigen Umstellung nach der Pandemie auf reinen Präsenzunterricht haben bereits 60.000 Schüler ihren Abschluss gemacht. Dieses Ergebnis zeigt, dass der Durst der Gläubigen nach Wahrheit über Konfessions- und Denominationsgrenzen hinauswächst.“

Besonders hervorzuheben ist der Anstieg der Zahl der Pastoren-Absolventen. Unter den Absolventen des 116. Klasse sind 2.248 Pastoren, womit die Gesamtzahl der Pastoren-Absolventen in den letzten vier Jahren auf über 13.500 gestiegen ist.

Vielleicht spiegelte sich dieses Wachstum darin wider, dass die Abschlussreden von ehemaligen Pastoren gehalten wurden. Oh Seon-kyung, ein ehemaliger Pastor, der drei Gemeinden gegründet hat, betonte: „Im Zion Christlichen Missionszentrum habe ich die Offenbarung des Johannes wirklich verstanden – eine Wahrheit, die mir niemand, nicht einmal ein Theologiestudium oder eine Kirche, erklären konnte.“ Er fügte hinzu: „Ich habe die Bibel über 30 Mal gelesen, aber durch diese Worte hat sich mein Leben völlig verändert.“

Er fuhr fort: „Ich wünschte, ich hätte diese Wort schon als Pastor gekannt. Ich werde für die Gemeindemitglieder beten, die die Offenbarung des Johannes noch nicht kennen, und die Worte, die ich empfangen habe, weitergeben.“ Er fügte hinzu: „Jetzt müssen wir über Konfessionsgrenzen und Denominationen hinausgehen, von der Wahrheit lernen und sie unverfälscht weitergeben.“

Tan Young-jin, Generaldirektor des Zion Christlichen Missionszentrums, erklärte: „Shincheonji, das bereits vier Abschlussfeiern mit jeweils 100.000 Mitgliedern veranstaltet hat, hat trotz massiver Verfolgung und Sabotage Zigtausende Absolventen hervorgebracht. Diese Erneuerung ist möglich, weil Gott mit uns ist.“

Er fuhr fort: „Durch dieses Ausbildungsprogramm sind die Absolventen zu hochbegabten Gläubigen herangewachsen, die die Wahrheit der Bibel erkannt haben – eine Wahrheit, die selbst Pastoren nicht vollständig erfasst haben. Eine wahre, auf dem Wort Gottes basierende Wiederherstellung des Glaubens findet statt.“

Die Abschlussfeier steht unter dem Motto „Liebe und Segen – das Licht, das die Welt erleuchtet“. Der Ablauf der Zeremonie umfasst folgende Programmpunkte: ? Nationalhymne und Glückwunschworte ? Ansprache des Vorsitzenden Man-hee Lee ? Segensgebet ? Quasten umlegen und Verleihung der Auszeichnung- und Zertifikatsverleihung ? Abschlussreflexionen ? Glückwunschdarbietung

