„Wir haben die Offenbarung des Johannes durchdrungen“ … Shincheonji verabschiedet 60.000 Absolventen

Die 116. Abschlussfeier des Zion Christlichen Missionszentrums versammelt über 59.000 Absolventen in Cheongju – ein beispielloses Wachstum und starkes Zeugnis für biblisches Verständnis und Lehre.

– Die 116. Abschlussfeier des Zion Christlichen Missionszentrums, fand in der Kirche von Cheongju statt

– 2.248 Pastoren schlossen ihre Ausbildung ab … Gesamtzahl der Absolventen in den letzten vier Jahren: über 13.500

Die Shincheonji-Kirche Jesu, Tempel des Zeltes des Zeugnisses (Vorsitzender Man-hee Lee, im Folgenden Shincheonji-Kirche Jesu genannt), gab am 2. bekannt, dass sie die „116. Abschlussfeier des Zion Christlichen Missionszentrums“ in der Shincheonji-Kirche in Cheongju abgehalten und 59.192 Absolventen hervorgebracht hat. Diese Absolventen gelten als „Gläubige, die die gesamte Bibel von 1.Mo (Genesis) bis Offenbarung beherrschen“.

Das Zion Christliche Missionszentrum vermittelt systematisch Gottes Willen und den Verlauf der Heiligen Schrift, wobei der Schwerpunkt auf Prophezeiung und deren Erfüllung in der gesamten Bibel liegt. Um den Abschluss zu erlangen, müssen die Schüler alle drei Stufen – Grundstufe, Mittelstufe und Oberstufe – absolvieren und in der Abschlussprüfung mindestens 90 Punkte erreichen.

Man-hee Lee, der Vorsitzende der Shincheonji-Kirche Jesu, betrat die Bühne und verkündete stolz: „Es steht in der Bibel geschrieben, dass niemand in das Himmelreich gelangen kann, indem er etwas hinzufügt oder etwas wegnimmt (Offb 22:18-19).“ Er fügte hinzu: „Wir von der Shincheonji-Kirche Jesu sind Meister der Offenbarung.“ Weiter sagte er: „Wenn schon, dann solltet ihr wahren Glauben praktizieren. Wenn ihr es wissen wollt, solltet ihr zu Shincheonji kommen und lernen.“

Er sagte außerdem: „Es gibt zu viele Menschen, die behaupten, an Jesus zu glauben, aber die Bibel nicht vollständig befolgen“, und ermahnte: „Verlasst euch nicht auf die Autorität der Kirche, sondern prüft selbst, ob ihr einen wahren, auf der Bibel basierenden Glauben habt.“

Trotz der in diesem Jahr verstärkten Verfolgung, Verleumdung und Einmischung gegen die Shincheonji-Kirche Jesu erreichte die Zahl der Absolventen 60.000. Insbesondere die Zahl der Pastoralabsolventen ist stetig gestiegen und hat in den letzten vier Jahren insgesamt 13.500 überschritten.

Der repräsentative Abschlussaufsatz von Oh Seon-gyeong, eines ehemaligen Pastors, erregte ebenfalls Aufmerksamkeit. Er erinnerte sich: „Ich gründete drei Pioniergemeinden und war stolz darauf, ein wahrer Gläubiger zu sein, der sein Leben dem Reich und der Ehre des Herrn widmete.“ Er fuhr fort: „Dennoch hatte ich immer das tiefe Gefühl, die Offenbarung des Johannes nicht zu verstehen. Selbst nachdem ich die gesamte Bibel über 30 Mal gelesen hatte, fand ich keine Antwort. Beschämt vor meiner Gemeinde gab ich schließlich meinen Dienst auf.“

Er gestand jedoch: „Schon am ersten Kurstag im Zion Christlichen Missionszentrum öffnete sich mein Herz innerhalb einer Stunde. Jede Unterrichtsstunde war ausschließlich mit biblischen Prinzipien und Wahrheiten gefüllt.“ Dann betonte er mit einem freudigen Ausdruck: „Jetzt kann ich voller Stolz verkünden: ,Ich habe die Offenbarung des Johannes durchdrungen!'“

Er wandte sich anschließend eindringlich an die Pastoren: „In dieser Zeit, da die Geheimnisse der Offenbarung enthüllt wurden, besteht die Aufgabe der Pastoren, die Gottes Herde hüten, darin, die ihnen anvertrauten Heiligen in den Himmel zu führen“, sagte er. „Lasst uns zunächst dieses verheißene Wort verinnerlichen, ohne etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen. Pastoren, lasst uns auch vor dem Wort demütigen, uns mit unserer Gemeinde verbinden und zu denen werden, die im Bibeltest die volle Punktzahl erreichen und versiegelt werden.

Nicht nur Pastoren, sondern auch Hochschulabsolventen zeigten sich einhellig begeistert von der rationalen Darstellung der Bibel.

Park Sang-jun (44, männlich), seit über 40 Jahren presbyterianischer Christ, gestand: „Früher sah ich mir Dokumentationen an, die Shincheonji verleumdeten und angriffen. Doch dann begleitete ich meine Frau ins Zion Christliche Missionszentrum und erkannte, dass Shincheonji gemäß der Bibel lehrt.“

Die Absolventin Ligia Monteiro (19, weiblich, Niederlande), die 16 Stunden geflogen war, um an der Abschlussfeier teilzunehmen, sagte: „Die Shincheonji-Kirche Jesu erklärte jeden Vers der Bibel auf der Grundlage der Bibel, nicht ihrer eigenen Gedanken“ und „Das ist der größte Unterschied zu bestehenden Kirchen.“

Tan Young-jin, Direktor des Zion Christlichen Missionszentrums, betonte: „Trotz weit verbreiteter Missverständnisse und Vorurteile steigt die Zahl der Menschen, die durch das Wort Gottes eine Erneuerung erfahren haben, stetig an. Dies ist der Beweis, dass Gott mit uns ist.“ Er fügte hinzu: „Die Absolventen haben die Wahrheit der Bibel erkannt, eine Wahrheit, die selbst Pastoren nicht vollständig erfasst haben. Wir treten in ein Zeitalter des Glaubens ein, das nicht durch Wissen, sondern durch die Wahrheit selbst verwandelt wird.“

Die Abschlussfeier an diesem Tag stand unter dem Motto „Liebe und Segen – das Licht, das die Welt erleuchtet“. Über 20.000 Absolventen füllten die Veranstaltungsorte innerhalb und außerhalb der Shincheonji-Kirche in Cheongju. Aufgrund begrenzter Kapazitäten verteilten sich die übrigen Absolventen auf die verschiedenen Standorte der Shincheonji-Kirche Jesu weltweit und nahmen online an der Feier teil, was die festliche Atmosphäre noch verstärkte.

