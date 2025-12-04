Wolfsburger Weihnachtsmarkt 2025 begeistert

Besucherinnen und Besucher genießen abwechslungsreiches Programm

Wolfsburg, 04.12.2025 – Seit fast zwei Wochen können Besucherinnen und Besucher das bunte und vielseitige Angebot des Wolfsburger Weihnachtsmarktes sowie die weihnachtliche Atmosphäre in der Innenstadt genießen. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) freut sich über die hohe Besucherresonanz und gibt einen Ausblick auf die zahlreichen Programmhighlights in der dritten Weihnachtsmarktwoche.

„Bereits in den ersten zwei Wochen haben viele tausend Gäste den Wolfsburger Weihnachtsmarkt besucht“, berichtet Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Das Angebot in den festlich geschmückten Hütten sowie das vielfältige Rahmenprogramm werden sehr gut angenommen. So kann es weiter gehen.“

Das Bühnenprogramm startet am Donnerstag, 11. Dezember 2025, mit den wöchentlichen After Work-Hits des DJ-Duos Silberfunk von 17 bis 20:45 Uhr.

Freitag, 12. Dezember 2025, geht es von 15 bis 17:30 Uhr mit Pretty in Pink weiter, die Lieder der 50er, 60er und 70er Jahre neu interpretieren. Von 18 bis 18:25 Uhr zeigt das Aerial Sport-Studio Cheesy Heaven eine Akrobatik-Performance. Um 20 Uhr geht es bis 21:45 Uhr mit Rock der 80er und 90er Jahre von der Coverband Falling Between weiter.

Der Samstag, 13. Dezember 2025, startet mit dem DJ-Duo tonArt von 14:30 bis 16:30 Uhr. Im Anschluss tritt von 17 bis 18 Uhr Helene Fischer-Double Jenny auf. Den Abschluss bildet das Duo 2KlangAffäre mit ihren deutschsprachigen Schlager-Pop-Songs von 19 bis 21:45 Uhr.

Am Mittwoch, 10. Dezember 2025, gibt es ein besonderes Highlight für VfL-Fans: Von 18 bis ca. 19:30 Uhr schenken Spieler des VfL Wolfsburg am Stand „Bella’s Glühweininsel“ Getränke aus. Auch VfL-Maskottchen Wölfi wird vor Ort die Gäste begrüßen.

Zusätzlich können sich die Kinder im NEULAND Haus des Weihnachtsmannes donnerstags und freitags von 16 bis 19 Uhr, samstags von 14 bis 19 Uhr sowie sonntags von 14 bis 18 Uhr auf kostenlose Bastelaktionen und Märchenstunden mit dem Künstlerehepaar Sterz freuen. Am Samstag, 13. Dezember 2025, gibt es darüber hinaus kostenlos Kinderschminken und weihnachtliches Basteln von 14 bis 18 Uhr.

Neben dem abwechslungsreichen Bühnen- und Kinderprogramm verbreiten insgesamt rund 60 Stände eine besinnliche Weihnachtsstimmung. In den Kreativhütten bieten wechselnde, lokale Kunstschaffende verschiedenste Handwerksarbeiten wie Keramik, 3D-Druckartikel, handgegossene Kerzen und Dekoartikel an.

Veranstaltet wird der Wolfsburger Weihnachtsmarkt von der WMG. Weitere Informationen zum Markt sowie dem diesjährigen Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden. Zusätzliche Tipps für den Weihnachtsmarkt-Besuch gibt es während der gesamten Laufzeit des Markts auf dem Instagram-Kanal „wolfsburgerleben„.

Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2025 im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11:00 bis 21:00 Uhr

Freitag und Samstag: 11:00 bis 22:00 Uhr

Sonn- und Feiertag: 13:00 bis 20:00 Uhr

24. und 25. Dezember: geschlossen

29. Dezember: 11:00 bis 20:00 Uhr

