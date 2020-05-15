  • Personelle Veränderung in der Geschäftsleitung der WMG

    Frank Hitzschke erhält Prokura und rückt in die Geschäftsleitung auf

    BildWolfsburg, 19.12.2025 – Parallel zur laufenden Ausschreibung einer hauptamtlichen Geschäftsführung hat der Aufsichtsrat der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) in seiner jüngsten Sitzung personelle Veränderungen in der Geschäftsleitung einstimmig beschlossen. Neben Wirtschaftsdezernent Jens Hofschröer, der die Geschäftsführung der Gesellschaft in Doppelfunktion nebenamtlich bis zum 30. Juni 2026 weiter fortführen wird, erteilte der WMG-Aufsichtsrat dem Bereichsleiter Citymanagement ab dem 1. Januar 2026 eine Einzelprokura für das Unternehmen. Frank Hitzschke rückt damit in die Geschäftsleitung des Unternehmens auf und folgt auf Swantje Schröder und Melanie Köcher, deren Prokura vom Aufsichtsrat zum Jahresende widerrufen wurde. Mit Wirkung zum 01.01.2026 übernehmen damit Jens Hofschröer und Frank Hitzschke die Geschäftsleitung der WMG.

    Wirtschaftsdezernent Jens Hofschröer erläutert: „Mein herzlicher Dank gilt Swantje Schröder und Melanie Köcher für die sehr gute Zusammenarbeit in der Geschäftsleitung und ihr großartiges Engagement für die WMG. Mit Frank Hitzschke gewinnt die Geschäftsleitung zum neuen Jahr einen geschätzten, fachlich anerkannten und hoch engagierten Kollegen. Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Aufsichtsrates in die Geschäftsleitung wie auch auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit für die WMG und den Wirtschafts- und Lebensstandort Wolfsburg.“

    Frank Hitzschke ist seit 2018 bei der WMG beschäftigt. Zunächst war er Abteilungsleiter im Bereich Stadtmarketing, bevor er vom Aufsichtsrat zum stellvertretenden Bereichsleiter Marketing und dann zum Bereichsleiter Citymanagement berufen wurde.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH
    Frau Lea Kehring
    Porschestraße 26
    38440 Wolfsburg
    Deutschland

    fon ..: 053618999456
    web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de
    email : presse@wmg-wolfsburg.de

    Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

