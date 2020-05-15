-
Personelle Veränderung in der Geschäftsleitung der WMG
Frank Hitzschke erhält Prokura und rückt in die Geschäftsleitung auf
Wolfsburg, 19.12.2025 – Parallel zur laufenden Ausschreibung einer hauptamtlichen Geschäftsführung hat der Aufsichtsrat der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) in seiner jüngsten Sitzung personelle Veränderungen in der Geschäftsleitung einstimmig beschlossen. Neben Wirtschaftsdezernent Jens Hofschröer, der die Geschäftsführung der Gesellschaft in Doppelfunktion nebenamtlich bis zum 30. Juni 2026 weiter fortführen wird, erteilte der WMG-Aufsichtsrat dem Bereichsleiter Citymanagement ab dem 1. Januar 2026 eine Einzelprokura für das Unternehmen. Frank Hitzschke rückt damit in die Geschäftsleitung des Unternehmens auf und folgt auf Swantje Schröder und Melanie Köcher, deren Prokura vom Aufsichtsrat zum Jahresende widerrufen wurde. Mit Wirkung zum 01.01.2026 übernehmen damit Jens Hofschröer und Frank Hitzschke die Geschäftsleitung der WMG.
Wirtschaftsdezernent Jens Hofschröer erläutert: „Mein herzlicher Dank gilt Swantje Schröder und Melanie Köcher für die sehr gute Zusammenarbeit in der Geschäftsleitung und ihr großartiges Engagement für die WMG. Mit Frank Hitzschke gewinnt die Geschäftsleitung zum neuen Jahr einen geschätzten, fachlich anerkannten und hoch engagierten Kollegen. Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Aufsichtsrates in die Geschäftsleitung wie auch auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit für die WMG und den Wirtschafts- und Lebensstandort Wolfsburg.“
Frank Hitzschke ist seit 2018 bei der WMG beschäftigt. Zunächst war er Abteilungsleiter im Bereich Stadtmarketing, bevor er vom Aufsichtsrat zum stellvertretenden Bereichsleiter Marketing und dann zum Bereichsleiter Citymanagement berufen wurde.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH
Frau Lea Kehring
Porschestraße 26
38440 Wolfsburg
Deutschland
fon ..: 053618999456
web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de
email : presse@wmg-wolfsburg.de
Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.
Pressekontakt:
WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH
Frau Lea Kehring
Porschestraße 26
38440 Wolfsburg
fon ..: 053618999456
email : presse@wmg-wolfsburg.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Kreuzfahrttester.com positioniert sich neu: Fokus auf Tests, Bewertungen und redaktionelle Standards Die Entwicklung des Handels, der „langsame Aufstieg“ der KI und Hyper-Personalisierung: Prognosen für 2026
Personelle Veränderung in der Geschäftsleitung der WMG
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Recover Society startet exklusive Longevity-Mitgliedschaft – maßgeschneiderte Biohacking-Technologien & Events
- Mit Kupfer alles richtig gemacht in 2025
- Gesundheit schenken: MARA KANE bietet Inspiration für ein vitales Neues Jahr
- Klassik trifft Rock. Vergangenheit trifft Zukunft. Mensch trifft Maschine.
- Es führt kein Weg an Uran und diesem TOP-Unternehmen vorbei!
- Mitgehangen, mitgefangen – der aktuelle Schlager von Chey
- ELA Umkleidecontainer für die SAMSON AG auf dem Innovationscampus Offenbach
- Weihnachtsbeleuchtung im Wandel – LEDs richtig entsorgen
- Zukunftspakt Pflege: Richtige Ansätze – aber noch kein großer Wurf
- Kleine modulare Reaktoren erobern die Welt
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.