Laserspezialist LILA erweitert Geschäftsleitung

Martijn de Keijzer, CTO der Laser Integration Laser Applikation GmbH (LILA), hat die hat Prokura erhalten.

Die Laser Integration Laser Applikation GmbH (LILA) mit Sitz in Sexau, hat die Leitung des Unternehmens um den Geschäftsführenden Gesellschafter Gundolf Vogel erweitert. Zum 01.12.2022 hat der Technische Leiter (CTO), Martijn de Keijzer Prokura erhalten.

Bereits seit Juni 2018 bei LILA tätig, ist de Keijzer ein ausgewiesener Lasertechnik-Spezialist. So war er über viele Jahre beim Energieforschungszentrum der Niederlande (ECN) in der Entwicklung, dem Transfer und der Installation von Lasertechnologien für Industriepartner tätig. Im Philips-Konzern hat er ebenfalls langjährig neue Lasertechnologien in die Produktion eingeführt.

LILA gehört zu den Pionieren der industriellen Laserbearbeitung und wurde vor rund 30 Jahren gegründet. Das Präzisionsschneiden von metallischen und keramischen Werkstoffen stellt ebenso einen Tätigkeitsschwerpunkt dar, wie das Laserschweißen von filigranen Bauteilen für die Medizin- und Sensortechnik.

Zu den moderne und hocheffizienten Bearbeitungsanlagen gehört beispielsweise eine 2D Hochgeschwindigkeits-Laserschneidanlage, mit der Werkstücke aus Edelstahl, Messing oder Kupfer, sowie Elektrobleche in Stärken von 0,02 bis 3 mm annähernd gratfrei geschnitten werden können.

Seit rund zwei Jahren ist eine neuartige wasserstrahlgeführte Laserschneidanlage bei LILA im Einsatz. Die Technologie ermöglicht Laserschnitte mit hohem Aspekt-Verhältnis auch in schwierige Materialien und das praktisch ohne Wärmeeintrag. Auch extrem dünne Bleche, von nur 0.01mm, werden problemlos und mit hervorragender Qualität geschnitten.

Ebenso eignet sich diese einzigartige Technologie für die Bearbeitung von Industriekeramik, etwa von Wolframcarbid, einem äußerst harten, verschleißfesten und korrosionsbeständigen Werkstoff.

LILA ist Spezialist für Nd-YAG-Laseranlagen. Das Leistungsspektrum umfasst Präzisionsschneiden, Präzisionsschweißen und Präzisionsbohren. LILA ist reiner Dienstleister und fertigt mit rund 25 Mitarbeiter Klein-, Mittel- und Großserien im Auftrag nationaler und internationaler Kunden aus der Medizintechnik, der Sensorik und Elektronik, dem Maschinen- und Anlagenbau sowie der Luft- und Raumfahrt.

