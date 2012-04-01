Kreuzfahrttester.com positioniert sich neu: Fokus auf Tests, Bewertungen und redaktionelle Standards

Mit der Neuausrichtung positioniert sich Kreuzfahrttester.com klar als unabhängiges Prüf-, Analyse- und Bewertungsportal für die Kreuzfahrtbranche.

das Portal Kreuzfahrttester.com richtet sich inhaltlich und redaktionell neu aus. Künftig liegt der klare Schwerpunkt auf fundierten Testberichten, Bewertungen und kritischer Analyse von Kreuzfahrtprodukten, Dienstleistungen und Prozessen – ergänzt, aber nicht mehr dominiert, durch klassische Reiseberichte und Bildstrecken.

„Der Kreuzfahrttester“ wird bereits seit 1999 redaktionell durch verschiedene Blogs und Internetseiten zum Thema Kreuzfahrten betrieben. Die Plattform www.kreuzfahrttester.com gilt damit als einer der ältesten kontinuierlich betriebenen Kreuzfahrt-Blogs im deutschsprachigen Raum.

Chefredakteur und Inhaber Claus Blohm gilt mit weit über 5.000 Nächten an Bord unterschiedlichster Hochsee- und Expeditionsschiffe als einer der erfahrensten unabhängigen Kreuzfahrttester im Markt. Neben öffentlich zugänglichen Reise- und Testberichten entstehen seit vielen Jahren auch interne, vertrauliche Testanalysen, die teilweise direkt von Reedereien oder Dienstleistern beauftragt werden und nicht zur Veröffentlichung bestimmt sind.

Diese Testberichte dienen in der Praxis häufig als Entscheidungsgrundlage für Produktanpassungen, Serviceoptimierungen und neue Bordstandards. Bewertet werden dabei nicht nur Schiffe, Kabinen, Gastronomie oder Entertainment, sondern auch Nebendienstleistungen entlang der gesamten Reisekette – von An- und Abreise über Park- und Transferservices bis hin zu organisatorischen Abläufen vor und nach der Kreuzfahrt.

Kreuzfahrttester.com ist auf den gängigen Social-Media-Plattformen präsent und nutzt diese Kanäle zur Reichweitenunterstützung und Themenverbreitung. Gleichzeitig ist sich die Redaktion bewusst, dass kurzformatige Inhalte wie Reels, Stories oder TikTok-Shorts von spezialisierten, häufig jüngeren Content-Creatorn schneller, lauter und reichweitenstärker umgesetzt werden können.

Die redaktionelle Strategie von Kreuzfahrttester.com verfolgt daher bewusst einen anderen Ansatz: weniger algorithmusgetriebene Kurzformate, dafür nachhaltige Inhalte mit Substanz, Vergleichbarkeit und Langzeitwirkung. Der Fokus liegt nicht auf Inszenierung, sondern auf Einordnung, Bewertung und kritischer Analyse – insbesondere dort, wo Social Media an seine inhaltlichen Grenzen stößt.

Für Pressemanager, Produktverantwortliche und Qualitätsabteilungen bietet das Portal damit künftig eine klare redaktionelle Schnittstelle zwischen operativer Praxis an Bord und externer Wahrnehmung im Markt.

Weitere Informationen, Referenzen und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit stellen wir auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Kreuzfahrttester.com gehört zu den ältesten unabhängigen redaktionellen Kreuzfahrt-Portalen im deutschsprachigen Raum. Seit 1999 berichtet die Plattform kontinuierlich über Hochsee-, Fluss- und Expeditionskreuzfahrten und hat sich heute klar als Test- und Bewertungsportal positioniert.

Im Fokus stehen fundierte Testberichte, strukturierte Bewertungen und kritische Analysen von Schiffen, Bordangeboten und Dienstleistungen entlang der gesamten Reisekette. Klassische Reiseberichte und Bildstrecken bleiben Bestandteil des Angebots, stehen jedoch nicht mehr im Mittelpunkt der redaktionellen Arbeit.

Herausgeber und Chefredakteur Claus Blohm verfügt über mehr als 5.000 Nächte an Bord verschiedenster Kreuzfahrtschiffe. Neben öffentlich zugänglichen Inhalten erstellt Kreuzfahrttester.com seit vielen Jahren auch interne, vertrauliche Testberichte, die von Reedereien und Dienstleistern beauftragt werden und als Grundlage für Qualitäts- und Produktoptimierungen dienen.

Social Media wird zur Reichweitenunterstützung genutzt, der redaktionelle Schwerpunkt liegt jedoch bewusst auf Inhalten mit Tiefe, Vergleichbarkeit und nachhaltigem Mehrwert. Kreuzfahrttester.com versteht sich als unabhängige, kritische Instanz zwischen Kreuzfahrtindustrie, Medien und Entscheidern.

