Mein Schiff 5 erhält Kreuzfahrttester Gütesiegel

Mit dem Kreuzfahrttester unterwegs, bringt nicht nur informative Reiseberichte sondern auch echte Bewertungen und ein Testsiegel. Die neueste Bewertung „Mein Schiff 5“ (TUI Cruises)

Testsiegel Mein Schiff 5 …

Als erstes Schiff der Mein Schiff Flotte wurde die Mein Schiff 5 von der Redaktion Kreuzfahrttester.com getestet und darf sich ab sofort mit dem Gütesiegel „vom Kreuzfahrttester empfohlen“ schmücken. Der Test erfolgte unabhängig und frei. Der Test war der Reederei nicht angekündigt und wurde auch nicht unterstützt. Unsere Richtlinien und das Bewertungssystem finden Sie hier.

Die Mein Schiff 5 hat in unserem Test, 962 Punkte (gut, empfehlenswert, guter Service) erreicht und fällt damit in die Kategorie gut (4 Sterne). Hinweis: Unser Testsystem hat nichts mit anderen bestehenden Bewertungssystemen zu tun. Unser Bewertungssystem orientiert sich an den mehr als 20-jährigen Erfahrungen, unserer Fachredakteure auf Kreuzfahrtschiffen und können daher von anderen Bewertungssystemen abweichen.

Testsiegel Mein Schiff 5 – Das Siegel oder die Erteilung des Siegels sind nicht käuflich.

Wer mehr über diese Testreise wissen möchte, kann dem aktuellen Reisebericht folgen. Hier geht es zum ersten Teil.

Auch aktuellen Anlass haben wir unsere Testkriterien noch einmal überarbeitet und ein wichtiger Bestandteil unserer Schiffstests ist die Prüfung der Nachhaltigkeit und die Bemühungen der Reederei zum Klimaschutz. Nicht jedes Schiff kann „alle neuen Technologien“ umsetzen, es macht aber auch keinen Sinn, jetzt alle alten Schiffe abzuschaffen und zu verschrotten.

Sie haben Fragen zu unserem Test? redaktion (@) kreuzfahrttester.com

