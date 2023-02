Traumkreuzfahrt in Sicht: Mit dem Gütesiegel „Der Kreuzfahrttester“ gehen Urlauber auf Nummer sicher

Endlich Urlaub! Und jetzt bitte nur noch entspannen, lecker essen, wunderschöne Orte besichtigen und bitte keinen Stress – das wünschen sich die meisten Menschen für die schönste Zeit des Jahres. Kein Wunder, dass da viele auf eine Kreuzfahrt setzen, um sich diesen Wunsch zu erfüllen. Nun gibt es allerdings eine schier unübersehbare Menge an Kreuzfahrtschiffen und Angeboten wie Sand am Meer. Wie also soll man da das Passende finden?

Claus Blohm vom Internet-Fachmagazin „Der Kreuzfahrttester“ ist Experte für Urlaubsreisen auf den Weltmeeren, Flüssen und Seen. „Wir bewerten und zertifizieren Kreuzfahrtschiffe nach einem fairen System“, so der Chefredakteur. Er weiß: Es reicht nicht aus, sich auf Bewertungen von Reisenden zu verlassen, auch wenn es mittlerweile üblich ist, Kommentare in einschlägigen Internetforen zu hinterlassen.

„Vom Kreuzfahrttester empfohlen“ für ein einmaliges Urlaubserlebnis

Die Redaktion vergibt das Siegel „Vom Kreuzfahrttester empfohlen“. Dabei werden die Kreuzfahrtangebote kleinerer und größerer Reedereien unter die Lupe genommen. Jedes Schiff wird genauestens begutachtet und nach einem bestimmten Punktesystem bewertet. Dabei wird einfach alles berücksichtigt: guter Service an Bord, Komfort der Kabinen, Unterhaltungsprogramm, Sicherheit der Gäste und vieles mehr.

Zertifiziert sind beispielsweise Viva Cruises, Costa Kreuzfahrten, 1AVISTA, Tefra Travel Logistics und Nicko Cruises. Vergeben werden bis zu 1000 Punkte, wobei 990 – 1000 Punkte der Note 1 entsprechen, 950 – 989 der Note 2, 750 – 949 der Note 3 und 550 – 749 der Note 4. Alles darunter entspricht nicht dem Mindeststandard und gilt daher als nicht empfehlenswert.

Viele Schiffe und Reedereien legen Wert auf diese professionelle Bewertung und haben das Siegel bereits erhalten. Reisende können diesem Zertifikat vertrauen, denn so steht einer perfekten Kreuzfahrt nichts mehr im Weg.

Auf Kurs in punkto Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Wer Wert auf Umweltschutzkriterien legt, ist hier ebenfalls genau richtig. Mit dem Zertifikat „Vom Kreuzfahrttester empfohlen“, das nur auf bestimmte Zeit vergeben wird, werden auch Klimaschutz und Nachhaltigkeit berücksichtigt. „Das ist uns besonders wichtig“, so Claus Blohm. „Heutzutage kann man nicht guten Gewissens Urlaub machen, wenn es auf Kosten der Umwelt geht.“ Und ja, es gibt sie, die Kreuzfahrten, die auch diese Tests bestehen.

Es ist den Reedereien selbstverständlich wichtig, eine hervorragende Bewertung vom Experten zu erhalten. Die Berichte des „Kreuzfahrttesters“ werden daher immer mit Spannung erwartet und die vergebenen Zertifikate voller Stolz präsentiert. Und das völlig zu Recht. Die sich immer wieder verändernden Ansprüche an Urlaubsfahrten haben zu einem neuen Bewusstsein geführt. Wer seinen ökologischen Fußabdruck verringern möchte, sollte auf die Qualität des Urlaubsangebots achten. Das Zertifikat des Kreuzfahrttesters leistet hier wertvolle Hilfe, und das schon seit über zehn Jahren.

Ausführliche Testberichte können Interessierte per E-Mail anfragen. Weitere Details auf der Website.

