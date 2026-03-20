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WMG präsentiert Wolfsburger Weihnachtsmarkt bei bundesweitem Fachforum
Wolfsburg als Best-Practice-Beispiel kommunaler Veranstaltungsorganisation
Wolfsburg, 20.03.2026 – Beim 11. Deutschen Weihnachtsmarkt Forum 2026 in München präsentierte die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) als Organisatorin den Wolfsburger Weihnachtsmarkt als ausgewähltes Best-Practice-Beispiel kommunaler Veranstaltungsorganisation einem bundesweiten Fachpublikum.
„Die Einladung zum größten Branchentreffen Europas bestätigt, dass Wolfsburg bundesweit als professioneller Veranstaltungsstandort wahrgenommen wird. Unser Anspruch ist es, Formate wie den Weihnachtsmarkt konsequent weiterzuentwickeln und gezielt für das Image als attraktive Erlebnisstadt einzusetzen“, erklärt Frank Hitzschke, Prokurist der WMG.
Im Rahmen einer Keynote stellte er das konzeptionelle Profil, die strategische Weiterentwicklung sowie zentrale Erfolgsfaktoren des Wolfsburger Weihnachtsmarktes vor.
Das Deutsche Weihnachtsmarkt Forum ist mit Expertenvorträgen und Fachausstellern jährlich zentraler Treffpunkt für Veranstaltende von Weihnachtsmärkten, Christkindl- und Adventsmärkten aus ganz Deutschland. Mit der Präsentation in München bringt die WMG ihre Erfahrungen aktiv in den bundesweiten Branchendialog ein und stärkt zugleich die überregionale Sichtbarkeit des Veranstaltungsstandorts Wolfsburg.
Wolfsburger Weihnachtsmarkt 2026
Vom 23. November bis 29. Dezember 2026 (außer 24. und 25. Dezember) lädt der Wolfsburger Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr zum gemütlichen Verweilen in der Fußgängerzone ein. Mit seinem vielfältigen kulinarischen Angebot, einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm sowie Karussells und kostenlosen Angeboten für Kinder sorgt der Markt zwischen Rothenfelder Straße und Pestalozziallee für Unterhaltung und Weihnachtsstimmung.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH
Frau Antonia Müller
Porschestraße 26
38440 Wolfsburg
Deutschland
fon ..: 053618999456
web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de
email : presse@wmg-wolfsburg.de
Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.
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WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH
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