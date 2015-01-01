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Krankengymnastik in Langen – Physiotherapie Susanne Strohschnitter
Individuelle Physiotherapie in Langen: Moderne Ausstattung, erfahrenes Team und maßgeschneiderte Behandlungen für mehr Beweglichkeit, weniger Schmerzen und bessere Lebensqualität.
Seit 2007 steht die Praxis Susanne Strohschnitter für kompetente und individuelle Physiotherapie in Langen. Im Mittelpunkt steht dabei stets der Mensch: Das erfahrene Team legt großen Wert auf eine vertrauensvolle Betreuung und geht gezielt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Beschwerden ein.
Modern ausgestattete Praxis
Auf rund 420 m² erwartet Sie eine moderne Praxis mit neun Behandlungsräumen, einem großzügigen Trainingsbereich sowie Räumen für Einzel- und Gruppentherapien. Hier wird ein breites Spektrum physiotherapeutischer Maßnahmen angeboten, um Beweglichkeit zu fördern, Schmerzen zu lindern und Ihre Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.
Gezielte Therapie und Training
Ein zentraler Bestandteil ist die medizinische Trainingstherapie. Auf Basis Ihrer Ziele wird ein individueller Trainingsplan erstellt. Mit modernen Geräten und ergänzenden Kleingeräten trainieren Sie gezielt Ihre Muskulatur. Zusätzlich erhalten Sie Übungen für zu Hause, um Ihre Fortschritte langfristig zu sichern.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Sie profitieren von persönlicher Betreuung, moderner Ausstattung und einem qualifizierten Team. Egal ob Rehabilitation, Schmerzbehandlung oder Prävention – Sie werden auf Ihrem Weg optimal begleitet.
Rehabilitation – vielfältige Einsatzbereiche
Rehabilitation wird besonders häufig bei Erkrankungen des Bewegungsapparats eingesetzt, etwa bei orthopädischen Beschwerden oder nach Operationen. Auch chronische Schmerzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie psychische Belastungen spielen eine wichtige Rolle und zeigen die Vielfalt moderner Reha-Angebote.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Physiotherapie Susanne Strohschnitter
Frau Susanne Graf
Westendstr. 2
63225 Langen (Hessen)
Deutschland
fon ..: 06103 3863885
fax ..: 06103 3863884
web ..: http://www.physiotherapie-langen.de
email : pr@dsa-marketing.ag
Pressekontakt:
Physiotherapie Susanne Strohschnitter
Frau Susanne Graf
Westendstr. 2
63225 Langen (Hessen)
fon ..: 06103 3863885
web ..: http://www.physiotherapie-langen.de
email : pr@dsa-marketing.agDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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