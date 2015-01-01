  • Krankengymnastik in Langen – Physiotherapie Susanne Strohschnitter

    Individuelle Physiotherapie in Langen: Moderne Ausstattung, erfahrenes Team und maßgeschneiderte Behandlungen für mehr Beweglichkeit, weniger Schmerzen und bessere Lebensqualität.

    Seit 2007 steht die Praxis Susanne Strohschnitter für kompetente und individuelle Physiotherapie in Langen. Im Mittelpunkt steht dabei stets der Mensch: Das erfahrene Team legt großen Wert auf eine vertrauensvolle Betreuung und geht gezielt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Beschwerden ein.

    Modern ausgestattete Praxis

    Auf rund 420 m² erwartet Sie eine moderne Praxis mit neun Behandlungsräumen, einem großzügigen Trainingsbereich sowie Räumen für Einzel- und Gruppentherapien. Hier wird ein breites Spektrum physiotherapeutischer Maßnahmen angeboten, um Beweglichkeit zu fördern, Schmerzen zu lindern und Ihre Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.

    Gezielte Therapie und Training

    Ein zentraler Bestandteil ist die medizinische Trainingstherapie. Auf Basis Ihrer Ziele wird ein individueller Trainingsplan erstellt. Mit modernen Geräten und ergänzenden Kleingeräten trainieren Sie gezielt Ihre Muskulatur. Zusätzlich erhalten Sie Übungen für zu Hause, um Ihre Fortschritte langfristig zu sichern.

    Ihre Vorteile auf einen Blick

    Sie profitieren von persönlicher Betreuung, moderner Ausstattung und einem qualifizierten Team. Egal ob Rehabilitation, Schmerzbehandlung oder Prävention – Sie werden auf Ihrem Weg optimal begleitet.

    Rehabilitation – vielfältige Einsatzbereiche

    Rehabilitation wird besonders häufig bei Erkrankungen des Bewegungsapparats eingesetzt, etwa bei orthopädischen Beschwerden oder nach Operationen. Auch chronische Schmerzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie psychische Belastungen spielen eine wichtige Rolle und zeigen die Vielfalt moderner Reha-Angebote.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Physiotherapie Susanne Strohschnitter
    Frau Susanne Graf
    Westendstr. 2
    63225 Langen (Hessen)
    Deutschland

    fon ..: 06103 3863885
    fax ..: 06103 3863884
    web ..: http://www.physiotherapie-langen.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Physiotherapie Susanne Strohschnitter
    Frau Susanne Graf
    Westendstr. 2
    63225 Langen (Hessen)

    fon ..: 06103 3863885
    web ..: http://www.physiotherapie-langen.de
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