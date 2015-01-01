  • Seit 2025 ist das Online Fachgeschäft Peters Windsurfing Shop Patrik Pro Händler

    Das Online Windsurfing Fachgeschäft Peters Windsurfing Shop hat sich 2025 als Patrik Pro Shop/Händler qualifiziert.

    BildFür die High End Windsurfing Marke Patrik gibt es sogenannte Pro Shops. Um ein Pro-Shop zu werden muss man sich allerdings qualifizieren.
    Das Online Windsurfing Fachgeschäfts Peters Windsurfing Shop, welches nun seit ca. 17 Jahren auf dem Markt ist, hat sich 2025 zum Patrik Pro-Shop qualifiziert.

    Was ist ein Patrik Pro-Shop?
    Die Marke Patrik Windsurfing ist ein Vollsortiment Anbieter. Mit der Entwicklung des AEON Foil wurde die Marke immer bekannter. Das kam u. a. dadurch, dass viele der Wettkampf Profi Surfer, die mit den Patrik AEON Foils unterwegs waren, die Renn Scene dominierten.
    Der Grund war die hohe Leistungsfähigkeit der Patrik Windsurfing Produkte.
    Als Patrik Pro Shop müssen die qualifizierten Händler das volle Sortiment im Angebot haben. Außerdem müssen sie dass nötige Fachwissen haben um Kunden optimal beraten zu können, da dass Sortiment sehr umfangreich ist.

    Peters Windsurfing Shop erfüllt alle Anforderungen zum Patrik Pro Shop. Zusätzlich gibt es sogar noch ergänzende, eigene, Produkte zum perfekten abstimmen der AEON Foils. Hierzu gehören z. B. passende Mast Rake Shims aus eigener Produktion oder der Magic Wedge Backwing Shim, den es in Deutschland exklusiv bei Peters Windsurfing Shop gibt.

    Zusätzlich zu den Produkten aus eigener Entwicklung bedient Patrik auch die IQ Foil Serie in allen Klassen (Senior, Youth, Junior).

    Diese sind ebenfalls bei Peters Windsurfing Shop erhältlich.

    Für die Saison 2026 hat Patrik sein Sortiment weiter ergänzt.

    Was ist neu?
    – Die neue Board Breite 69cm bei den DEFI Boards
    – Die RACE HA Slalom Foil Segel Serie wurde überarbeitet
    – Es gibt spezielle Slalom X Boards in insgesamt 3 Größen
    – neue Wing Foil Boards wie z. B. das sehr universelle WB-ML Mid Length Board

    Über das Jahr hinweg werden noch weitere Ergänzungen des Sortiments folgen, wie z. B. AEON kompatible Wing Foils.

    Solltet ihr Fragen zu den Patrik Windsurfing Produkten haben könnt ihr euch an den Patrik Pro-Shop Peters Windsurfing Shop wenden.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Peters Windsurfing Shop
    Peter Metz
    Gonsenheimer Str. 52
    55257 Budenheim
    Deutschland

    fon ..: 061393310500
    web ..: https://peters-windsurfing.shop/
    email : info@p-o-s.eu

    Vorstellung des Patrik Pro Shop Peters Windsurfing Shop.

    „Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

    Pressekontakt:

    Peters Windsurfing Shop
    Peter Metz
    Gonsenheimer Str. 52
    55257 Budenheim

    fon ..: 061393310500
    web ..: https://peters-windsurfing.shop/
    email : info@p-o-s.eu


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